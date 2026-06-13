Nueva Casa del Estudiante en Quintana Roo: Un espacio para jóvenes en situación de vulnerabilidad

La Casa del Estudiante es un proyecto impulsado por el gobierno estatal de Quintana Roo con el objetivo de brindar mejores oportunidades educativas a jóvenes provenientes de comunidades alejadas y en situación de vulnerabilidad. La obra forma parte de las acciones para fortalecer el acceso a la educación superior y evitar que factores económicos obliguen a los estudiantes a abandonar sus estudios. La nueva residencia está destinada principalmente a jóvenes de comunidades mayas e indígenas que se trasladan a la capital del estado para continuar su formación profesional.

La gobernadora de Quintana Roo , Mara Lezama Espinosa, inauguró la nueva Casa del Estudiante, un espacio destinado a apoyar a jóvenes provenientes de comunidades alejadas y en situación de vulnerabilidad que desean concluir una carrera universitaria y construir un mejor futuro.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para fortalecer el acceso a la educación superior y evitar que factores económicos obliguen a los estudiantes a abandonar sus estudios. La nueva residencia está destinada principalmente a jóvenes de comunidades mayas e indígenas que se trasladan a la capital del estado para continuar su formación profesional.

Durante el acto inaugural, la mandataria estatal destacó que la educación es una de las herramientas más importantes para transformar vidas y generar oportunidades de desarrollo. La Casa del Estudiante cuenta con espacios adecuados para el alojamiento de jóvenes universitarios, así como áreas destinadas al estudio y la convivencia.

De acuerdo con información oficial, el inmueble tiene capacidad para albergar a alrededor de 100 estudiantes, distribuidos entre mujeres y hombres, quienes podrán acceder a instalaciones dignas y seguras durante su etapa académica





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