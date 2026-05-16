Nueva comisión para el planamiento urbano y social en Huixquilucan

La comisión estará encabezada por Romina Contreras como presidenta, mientras que la secretaria del Ayuntamiento, Alma Rocío Rojas, fungirá como suplente del organismo. En el sector público participarán funcionarios relacionados con desarrollo urbano y planeación territorial, entre ellos el director general de Desarrollo Urbano Sustentable, Luis Felipe Cota Arredondo; el coordinador técnico David Torres Manzano; así como responsables de áreas de planeación, control urbano y gestión urbana. El sector privado y ciudadanos también colaborarán en la elaboración de propuestas y proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de la población. Entre los integrantes destacan empresarios y representantes ciudadanos del municipio. La nueva comisión permitirá identificar necesidades futuras relacionadas con suelo, vivienda y crecimiento poblacional, bajo un esquema de transparencia y planeación estratégica.

La nueva comisión iniciará sus actividades durante el período 2026-2027 y desarrollará estrategias en colaboración con diversas áreas municipales y representantes ciudadanos, con el objetivo de promover y planear un crecimiento ordenado, sostenible y equitativo en Huixquilucan.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó la importancia de planear el desarrollo urbano y social del municipio para atender las necesidades actuales y futuras de la población. Según autoridades municipales, este nuevo órgano tendrá la tarea de diseñar, supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, alineado con estrategias estatales y nacionales.

Además, buscará fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con infraestructura, vivienda y crecimiento urbano





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comisión De Planeación Planeamiento Urbano Suelo Vivienda Desarrollo Equitativo WMV Buscar Inversiones Establecer Rutinas Envolver A La Población Advertencia De Crecimiento Desordenado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guterres designa a Jeanine Hennis-Plasschaert como nueva jefa de Seguridad de la ONULa diplomática neerlandesa cuenta con más de tres décadas de experiencia en ámbitos vinculados a la diplomacia, la mediación y la seguridad internacional.

Read more »

Desmienten hospitalización de Luis Miguel en Nueva YorkEsto se dijo

Read more »

Saltillo: Padre Humberto González agradece muestras de cariño y oración durante nueva batalla por su saludEs la segunda ocasión en el año que enferma de gravedad

Read more »

Bolsa Mexicana de Valores registra nueva caída en dos jornadas consecutivasEl mercado bursátil mexicano concluyó la sesión de este lunes con números rojos, después de experimentar una segunda pérdida en dos jornadas consecutivas, con un descenso del 1.8% en sus principales índices. La volatilidad se debe en parte a la falta de acuerdo para reabrir la zona estratégica de Ormuz, lo que está afectando la economía mundial y generando amenazan

Read more »