Nueva infraestructura médica en el Siglo XXI: Un paso hacia la justicia social en la salud mexicana

El IMSS inaugura áreas de hemodiálisis y resonancia magnética en el Hospital Siglo XXI, marcando un avance significativo en la atención médica y abordando una deuda histórica en el sistema de salud mexicano. La inversión en tecnología de punta busca reducir la brecha entre la medicina pública y privada, promoviendo diagnósticos oportunos y tratamientos accesibles.

Entre la sangre y la imagen: lo que realmente se inauguró en el Siglo XXI. La inauguración del área de hemodiálisis rehabilitada y la instalación de un nuevo resonador magnético en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), liderada por el director general del Instituto, el Mtro.

Zoé Robledo, va más allá de un simple acto administrativo o una fotografía institucional; representa la materialización de una deuda histórica que empieza a ser saldada. Detrás de cada equipo nuevo, se esconden historias personales: pacientes que esperan un diagnóstico, una sesión de tratamiento, una oportunidad. En el ámbito médico, la espera no es un concepto neutral; a menudo, es la expresión más silenciosa del sufrimiento. Durante años, el sistema de salud pública en México ha convivido con una contradicción evidente: médicos altamente cualificados luchando contra enfermedades complejas con herramientas que habían superado su vida útil. En este contexto, la inversión de mil 747 millones de pesos realizada en 2025 para la adquisición de 123 equipos de alta tecnología es la mayor compra de este tipo en la historia del Seguro Social en un único procedimiento. Además, el nuevo modelo de compra directa con los fabricantes permitió reducir el costo original en aproximadamente un 45%.\Sin embargo, el verdadero valor de esta inversión no reside en la cifra, sino en su impacto. Un resonador magnético de última generación permite diagnósticos más precisos en neurología. Por otro lado, la ampliación del área de hemodiálisis responde a una de las crisis más urgentes del sistema de salud: la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica, estrechamente relacionada con la diabetes y la hipertensión. En México, miles de pacientes necesitan terapias de sustitución renal de manera continua, y durante años la capacidad instalada ha sido insuficiente, lo que ha obligado a muchos a desplazarse largas distancias, endeudarse o, en el peor de los casos, abandonar el tratamiento. Ante esta realidad, ampliar la infraestructura no es un lujo, sino una obligación ética del Estado. Esta acción se integra, además, en una estrategia más amplia impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es claro: reducir la brecha entre la medicina pública y la privada, donde durante décadas el acceso a tecnología de alta precisión estuvo condicionado por la capacidad económica de los pacientes. Asegurar que un diagnóstico oportuno no dependa del ingreso es, en esencia, una definición de justicia social.\No obstante, el desafío no concluye aquí. La historia del sistema de salud mexicano demuestra que la tecnología, por sí sola, no soluciona los problemas si no se acompaña de mantenimiento, capacitación y una gestión eficiente. Solo así la inversión se traducirá en mejores resultados clínicos y en una atención más digna. El nuevo equipamiento en Siglo XXI no es solo infraestructura médica: es una posibilidad. La posibilidad de que el diagnóstico llegue antes, de que el tratamiento no se interrumpa, de que la espera deje de ser sinónimo de abandono. Es la promesa de una atención más humana y efectiva, donde la tecnología sirva al bienestar de los pacientes y no al revés. El impacto de estas mejoras se extenderá a la calidad de vida de los pacientes y a la sostenibilidad del sistema de salud. La inversión en infraestructura médica es una inversión en el futuro, en la salud y en el bienestar de la población. La modernización del sistema de salud es un compromiso con la justicia social y la equidad, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica que necesitan, independientemente de su condición económica





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