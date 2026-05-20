Nueva variante del Ebolavirus en Uganda y medidas en Coahuila ante la movilidad internacional

La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene vigilancia epidemiológica activa debido a la presencia de una nueva variante del Ebolavirus en Uganda. Elderlyud Aguirre, secretario de Salud, señaló que, aunque el riesgo para México y América Latina se considera bajo, se mantendrán medidas preventivas ante la movilidad internacional prevista para los próximos meses. Ante la alta movilidad de personas que traerán eventos internacionales como el Mundial de Futbol, el funcionario declaró que se instalarán filtros de detección en puntos estratégicos como aeropuertos, centros de autobuses y carreteras.

Ante la presencia de la nueva variante del virus del ébola en Uganda, ahora conocida como orthoebolavirus y anteriormente como virus del Ébola, la Secretaría de Salud de Coahuila afirmó mantener una vigilancia epidemiológica activa.

Aunque el riesgo de llegada a México y América Latina se considera bajo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se mantendrán medidas preventivas en la movilidad internacional prevista para los próximos meses. La preocupación de las autoridades radica en la alta movilidad de personas que traerán eventos internacionales como el Mundial de Futbol. Se espera la llegada de visitantes de diversas partes del mundo, incluyendo el continente africano.

Ante este escenario, el secretario de Salud, Eliud Aguirre, señaló que se instalarán filtros de detección en puntos estratégicos como aeropuertos, centros de autobuses y carreteras. Debido a las escalas y transbordos internacionales necesarios para llegar a ciudades como Saltillo o Monterrey, los pasajeros habrán pasado previamente por múltiples controles sanitarios antes de ingresar a territorio coahuilense.

Los síntomas de la enfermedad se dividen en dos fases críticas para su detección: cefalea, fiebre, dolores articulares y musculares en la primera etapa, y debilidad extrema, vómitos, diarrea y sangrados nasales en la segunda etapa, considerada la más peligrosa. Tratamiento y riesgos En comparación con otros virus, no actualmente existen vacunas disponibles contra el ébola.

``El tratamiento actual es meramente sintomático, enfocado principalmente en la administración de soluciones para recuperar líquidos y evitar la deshidratación severa, la cual suele ser la causa principal de complicaciones posteriores,`` dijo Eliud Aguirre





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