Nuevas acciones de mejoramiento urbano en Naucalpan: rehabilitación de parques, luminarias y obras en zonas escolares

El gobierno municipal de Naucalpan llevó a cabo nuevas jornadas de intervención comunitaria en las colonias El Molinito y La Mancha III, televisoras de la mejoramiento urbano y seguridad en colonias, pueblos, y fraccionamientos del municipio. Durante la jornada 'Huellas de la Transformación #73', se realizaron diversas obras en el Parque Los Pinos, El Molinito, y la colonia La Mancha III para mejorar el entorno y mobiliario urbano, y fortalecer la seguridad y calidad de vida en los espacios públicos de Naucalpan.

El gobierno municipal llevó a cabo nuevas acciones de mejoramiento urbano en las colonias El Molinito y La Mancha III, con rehabilitación de parques, luminarias, vialidades, limpieza y obras en zonas escolares.

Durante la jornada 'Huellas de la Transformación #73', se realizaron diversas obras en el Parque Los Pinos, El Molinito, para renovar uno de los puntos comunitarios más representativos de la zona y mejorar el entorno para las familias. Las acciones incluyeron reparación e instalación de luminarias, recuperación de juegos infantiles y áreas de calistenia, además de poda, limpieza profunda y aplicación de mezcla asfáltica.

Además, se colocaron 18 luminarias y ocho postes, se instalaron estructuras para ejercicio y se rehabilitaron juegos infantiles. En materia urbana, se realizaron trabajos de pintura en cancha y estructuras metálicas, mejoras en guarniciones, topes, cruces peatonales y muros, además de la poda de 13 árboles y la aplicación de 65 toneladas de mezcla asfáltica. La colonia La Mancha III también vio avances en el programa La COMUNA para mejorar la movilidad y disminuir riesgos en espacios de uso diario.

Entre las acciones realizadas, se incluyeron repavimentaciones, jornadas de limpieza y restauración de infraestructura en la zona escolar. Vecinos afirmaron que algunas áreas llevaban años sin recibir mantenimiento y observan mejoras en la comunidad y participación vecinal. Los trabajos se realizaron con apoyo del gobierno municipal y personal de obras públicas, tras detectarse el nivel de riesgo existente





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