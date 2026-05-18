Nuevas monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 y perspectivas de la producción automotriz en Estados Unidos

La Casa de Moneda de México lanzó nuevas monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, incluyendo una acuñada en plata de 10 pesos y otra de oro de 25 pesos que representan a un ajolote como figura central. Los líderes de las tres organizaciones industriales más importantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en Washington, DC, y enviaron un mensaje de que Norteamérica es una región integrada que requiere trabajo conjunto para ser más fuerte. Según un estudio presentado por la asociación estadounidense, dos terceras partes de los insumos para la manufactura provienen de México y Canadá, lo que beneficia a la Industria Nacional de Autopartes (INA). El pronóstico de producción automotriz en Estados Unidos para este año es de una baja de apenas 0.4%, y México sigue siendo el principal proveedor de componentes para las armadoras en Estados Unidos.

La Casa de Moneda de México lanzó nuevas monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, incluyendo una acuñada en plata de 10 pesos y otra de oro de 25 pesos que representan a un ajolote como figura central.

El diseño de estas monedas corresponde a Banxico, y la acuñación y puesta en circulación se encargan del instituto central. Los líderes de las tres organizaciones industriales más importantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en Washington, DC, y enviaron un mensaje de que Norteamérica es una región integrada que requiere trabajo conjunto para ser más fuerte.

Según un estudio presentado por la asociación estadounidense, dos terceras partes de los insumos para la manufactura provienen de México y Canadá, lo que beneficia a la Industria Nacional de Autopartes (INA). El pronóstico de producción automotriz en Estados Unidos para este año es de una baja de apenas 0.4%, y México sigue siendo el principal proveedor de componentes para las armadoras en Estados Unidos





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