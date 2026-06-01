Nuevas reglas del VAR para la Copa Mundial 2026: intervención en saques de esquina, banda y arco

La FIFA anuncia modificaciones sustanciales en el sistema de videoarbitraje (VAR) para la Copa Mundial 2026, permitiendo la revisión directa de saques de esquina, de banda y de arco mal ejecutados, junto con cronómetros digitales para mayor precisión.

El italiano, en referencia a las nuevas medidas implementadas en el arbitraje, destacó que estas iniciativas buscan combatir la discriminación, evitar pérdidas de tiempo y mejorar la experiencia tanto para jugadores como para aficionados.

Recordó que la regla de los 8 segundos para los porteros, introducida la temporada anterior, funcionó exitosamente, reduciendo notablemente los saques de esquina concedidos por exceder ese límite. Entre los cambios más sustanciales para el Copa Mundial de la FIFA 2026™, se permitirá que el asistente de video (VAR) intervenga directamente en la revisión de saques de esquina y de banda mal ejecutados.

Los asistentes de video notificarán al árbitro principal si un futbolista reanuda el juego desde una posición incorrecta en los laterales. Además, se autorizará la intervención del VAR en los saques de arco. Para garantizar precisión, los operadores dispondrán de cronómetros digitales sincronizados con las pantallas de transmisión, midiendo con exactitud el tiempo empleado. Estas modificaciones estarán acompañadas por la implementación de un nuevo protocolo, consolidando al VAR como una herramienta indispensable para los árbitros principales en la máxima competición.

La Copa Mundial 2026 servirá como la prueba definitiva para afianzar este sistema, buscando mayor justicia y fluidez en el juego. El rival de México en este torneo, que recientemente ganó un amistoso y enfrentará a un equipo de CONCACAF, sufrió la baja de un jugador clave antes del evento, lo que añade incertidumbre a su preparación





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