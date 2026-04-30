Nuevas reglas en EE.UU. podrían cambiar el rumbo de miles de solicitudes de visa

El gobierno de Estados Unidos ha introducido nuevas normas que podrían limitar drásticamente el número de personas que buscan asilo en el país. Dos preguntas clave ahora determinan si un trámite de visa continúa o se detiene de inmediato, lo que ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias y expertos en migración.

El gobierno de Estados Unidos ha implementado nuevas regulaciones que podrían alterar significativamente el proceso de solicitud de visas para miles de personas. Estas modificaciones, anunciadas el 29 de abril de 2026, introducen dos preguntas clave que determinarán si un trámite continúa o se interrumpe de inmediato.

Según el documento revisado por el secretario de Estado, Marco Rubio, los funcionarios consulares ahora deben preguntar a los solicitantes: '¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de su residencia permanente?

' y '¿Ha sufrido persecución o teme sufrirla en su país de origen? '. De acuerdo con las nuevas normas, los solicitantes deben responder 'no' a ambas preguntas para que su trámite avance. Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de ellas, el proceso se detendrá de manera inmediata, lo que podría limitar drásticamente el número de personas que buscan asilo en el país.

Además, se rechazarán los documentos de viaje a quienes respondan afirmativamente, lo que añade otra barrera para los migrantes. Expertos en migración y organizaciones humanitarias han expresado preocupación por estas medidas, ya que podrían contradecir la ley federal estadounidense, que garantiza el derecho a solicitar asilo a quienes enfrentan persecución en sus países de origen. Según The Washington Post, estas nuevas reglas podrían destruir sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección en Estados Unidos.

La implementación de estas normas ha generado un debate intenso sobre los derechos de los migrantes y el papel de Estados Unidos como refugio para quienes huyen de situaciones de riesgo





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Visas Asilo Migración Estados Unidos Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos: ¿Un próximo desplome fiscal y de deuda?Kenneth Rogoff advierte que Estados Unidos enfrenta creciente riesgo de crisis fiscal por alta deuda, inflación y debilidad institucional; aunque no es inminente, se debate su gravedad y posibles consecuencias económicas.

Read more »

Alcalde de Juventino Rosas considera emprender e incluso buscar cargos políticos en Estados UnidosEl presidente municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, ha estado visitando Estados Unidos, explorando oportunidades de inversión y trabajo, e incluso la posibilidad de una carrera política en el extranjero. No descarta realizar cualquier tipo de labor para establecerse en el país.

Read more »

Irán estudia la posibilidad de negociar con Estados UnidosEn la reunión de San Petesburgo, el presidente ruso, Vladímir Putin alabó cómo los iraníes defienden “valiente y heroicamente” su soberanía e independencia

Read more »

Sheinbaum confirma respuesta de Estados Unidos por caso de agentes en Chihuahua“Lo que estamos diciendo a Estados Unidos es: a México se le respeta, en pocas palabras”, afirmó la mandataria

Read more »

Estados Unidos emitirá pasaportes conmemorativos con la imagen de TrumpLos únicos presidentes que aparecen en los pasaportes estadunidenses actuales son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Read more »

James Comey, ex director del FBI, se entrega tras ser acusado de amenazar al presidente Donald TrumpEl ex funcionario enfrenta dos acusaciones interpuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Read more »