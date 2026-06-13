Nuevas terapias dirigidas mejoran el pronóstico de la miastenia gravis, según el Dr. José Carlo

El Dr. José Carlo expone los avances en tratamientos específicos para la miastenia gravis, destacando la transición de inmunosupresores tradicionales a terapias de precisión que actúan sobre la IgG y la cascada del complemento, y aborda los retos de acceso y costos.

El reconocido neurólogo Dr. José Carlo abordó en una reciente conferencia dirigida a pacientes y familiares la evolución de los tratamientos para la miastenia gravis , una enfermedad autoinmune que afecta la transmisión neuromuscular.

Durante su exposición explicó que, durante décadas, el manejo de esta patología se basó principalmente en inmunosupresores de amplio espectro, como la cortisona, la azatioprina, el micofenolato y el tacrolimus, fármacos que también se utilizan en otras enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus o para prevenir el rechazo de órganos trasplantados. Aunque estos medicamentos han demostrado eficacia a lo largo del tiempo, el Dr. Carlo subrayó que su uso prolongado puede generar efectos adversos acumulativos, respuestas terapéuticas lentas y una dependencia marcada de la cortisona, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, el especialista resaltó la necesidad de buscar alternativas más precisas y menos tóxicas, enfocándose en los mecanismos inmunológicos específicos que desencadenan la enfermedad. En la segunda parte de su intervención, el médico detalló los avances más recientes en el campo terapéutico.

Señaló que la investigación ha permitido identificar dos dianas principales: la interrupción de la acción del anticuerpo IgG que bloquea el receptor de acetilcolina y la inhibición de la cascada del complemento, una vía inmunológica que agrava el daño tisular. Sobre la primera, describió el uso de anticuerpos monoclonales diseñados para neutralizar la IgG patógena, lo que reduce la ocupación del receptor y mejora la transmisión muscular.

En cuanto a la segunda, citó fármacos que bloquean componentes del sistema del complemento, evitando la inflamación y la destrucción de la unión neuromuscular. Estos tratamientos de precisión ofrecen respuestas más rápidas y menos efectos colaterales, permitiendo una gestión más personalizada según el perfil inmunológico y clínico de cada paciente.

El Dr. Carlo enfatizó que la elección del tratamiento debe ser una decisión compartida entre el médico y el paciente, considerando factores como la gravedad de los síntomas, el estilo de vida, el entorno familiar y, sobre todo, la accesibilidad económica. A pesar de los beneficios clínicos de las nuevas terapias, advirtió que su alto costo representa uno de los mayores retos para los pacientes y el sistema de salud.

En este sentido, describió el papel de aseguradoras, médicos, intermediarios y fundaciones de apoyo, que colaboran para facilitar la aprobación y el acceso a los medicamentos. Concluyó su charla transmitiendo optimismo: el mayor conocimiento de los mecanismos patogénicos ha generado una oleada de opciones terapéuticas que, según su criterio, permiten acercar a los pacientes a una calidad de vida casi perfecta, incluso en los casos más severos.

Añadió que los próximos años prometen continuar con el desarrollo de nuevas herramientas que optimizarán aún más el manejo de la miastenia gravis, ofreciendo esperanza a quienes conviven con esta enfermedad





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