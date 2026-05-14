Nuevo acuerdo en Nuevo León para regularizar mipymes y minimizar cierres por faltas administrativas no graves

El Acuerdo Cero Clausuras en Nuevo León es un nuevo esfuerzo por regularizar a las micro y pequeñas empresas (Mipymes) y minimizar los cierres por faltas administrativas no graves. El acuerdo establece un esquema de supervisión gradual con un enfoque en empresas de bajo impacto que no representen riesgos a la salud o seguridad.

El acuerdo "Cero Clausuras" en Nuevo León impulsará la regularización de mipymes. Se enfocará en empresas de bajo impacto que no representen riesgos a la salud o seguridad.

Harfuch: "El Titán", detenido en Nuevo León, está ligado al contrabando de combustibles desde EU. De acuerdo con las autoridades, el esquema contempla que, ante incumplimientos administrativos no graves, las dependencias deberán priorizar la orientación y plazos de corrección. La clausura quedará como último recurso y se continuará con facultades de inspección y sanción en materias de seguridad y salud





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