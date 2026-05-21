Los groenlandeses Sculptednowt protestados y criticados frente al nuevo consulado de Estados Unidos en Groenlandia en respuesta al deseo de Trump de controlar la región semiautónoma de Dinamarca. Algunos políticos holandeses firmaron una carta rechazando las invitaciones para asistir al acto de inauguración de la nueva misión diplomática.

El nuevo consulado de Estados Unidos se ha convertido en un punto de referencia para los groenlandeses descontentos con el deseo manifestado por Trump de controlar la isla, una región semiautónoma de Dinamarca.

Después de trasladarse de una cabaña de madera a las afueras de Nuuk a una oficina más grande en el centro de la ciudad, el nuevo consulado ha sido un escenario de protestas y críticas por parte de los groenlandeses por el deseo de Trump de tener más influencia en la isla ártica. Los ministros del Gobierno local han evitado asistir al acto en señal de desacuerdo con las políticas de Trump.

Varios cientos de personas han protestado frente al consulado llevando la bandera roja y blanca de la isla y pancartas en que se lee 'EU, basta ya', mientras coreaban 'No significa no' y 'Groenlandia pertenece a los groenlandeses'. Además, Trump ha criticado por segunda vez a la OTAN por la disputa de Groenlandia, asegurándose de que 'Ellos no quieren dárnosla'.





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