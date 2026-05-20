Nuevo formato de ‘Batalla de Campeones’ por Aczino: caras directas y rotación del cetro

El multifacético Aczino presentó el nuevo formato de su espectáculo ‘Batalla de Campeones’, que se llevará a cabo este sábado 23 de mayo en el Auditorio Saltillo. La dinámica será cara a cara entre Lobo Estepari y Johnny Beltrán para el primer cinturón oficial del evento. La πρωτοβουλón se autogestiona entre los exponentes urbanos, lo que le confiere autenticidad a la propuesta.

El icónico exponente del freestyle Aczino presentó en rueda de prensa el nuevo formato del espectáculo ‘Batalla de Campeones’, que arrancará su temporada este sábado 23 de mayo en el Auditorio Saltillo , donde los reconocidos MCs Lobo Estepari o y Johnny Beltrán se enfrentarán en un careo directo por el primer cinturón oficial de la organización.

El evento, coordinado en la capital de Coahuila por Barba Producciones, marca un hito de profesionalización en la disciplina al formalizar una mesa directiva. Creamos esta mesa directiva para analizar quiénes son los campeones que merecen disputarse el título y es lo que tratamos de hacer diferente Al ser cuestionado sobre las características de este formato y la rotación del cetro, el multicampeón aclaró la dinámica de las preseas.

Este cinturón sí va a estar rotando porque es el de Batalla de Campeones, pero vamos a estar dando unas medallitas, unos reconocimientos cada que alguien gane uno para que vaya siendo campeón Respecto a la visión y autenticidad del proyecto, el cual se autogestiona desde los propios exponentes urbanos y no a través de corporaciones energeticas, Hernandez recalco el valor humano detrás de la iniciativa Realmente hacemos esto porque nos encanta el escenario, nos encanta el freestyle, amamos las batallas y hablamos todo el tiempo de batalla





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