Nuevo frente frío en México: rachas de viento, tormentas eléctricas y chubascos puntuales fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha pronostico rachas de viento muy fuertes hasta 70 km/h y chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Peores serán las tormentas eléctricas y posibles caidas de granizo en algunas entidades del norte del país.

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano y traerá temperaturas bajo cero, fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas y granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica rachas de viento muy fuertes hasta 70 km/h y chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera provocarán tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. La onda de calor prevalecerá en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán





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