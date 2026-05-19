Nuevo frente frío en México: temperaturas bajo cero, lluvias y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica un nuevo frente frío que afectará al territorio mexicano, con temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas. La onda de calor prevalecerá en algunas regiones, mientras que otras enfrentarán chubascos y lluvias fuertes.

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este martes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana. Prevalecerá la onda de calor en Coahuila (centro y suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte, sur y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo





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