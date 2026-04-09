Nuevo Incendio en la Refinería Dos Bocas de Pemex: Continúa la Serie de Incidentes

Pemex reporta un nuevo incendio en la refinería de Dos Bocas, en esta ocasión en una bodega de coque. Este incidente se suma a una serie de eventos adversos que han afectado a la petrolera en los últimos meses, generando preocupación por la seguridad y la eficiencia de las instalaciones.

Pemex informa sobre un nuevo incendio en la refinería de Dos Bocas , sumando este incidente a una serie de eventos adversos que han afectado sus operaciones en los últimos meses. La petrolera estatal ha reportado, entre marzo y abril, dos incendios y dos derrames, generando preocupación por la seguridad y la eficiencia de sus instalaciones.

En esta ocasión, el fuego se ha declarado en una bodega de coque, ubicada dentro de las instalaciones de la refinería, y hasta el momento, según el reporte oficial, no se han registrado personas heridas. Este nuevo incidente ocurre en medio de un contexto de controversia y escrutinio sobre el manejo de la refinería de Dos Bocas, una obra emblemática del gobierno actual, que ha enfrentado críticas por su costo elevado, estimado en 21 mil millones de dólares, y un sobrecosto cercano al 150%, así como por los retrasos en su puesta en marcha y los incidentes de seguridad reportados.\El incendio en la bodega de coque suscita interrogantes sobre las causas del siniestro y las medidas de seguridad implementadas en la refinería. Pemex ha declarado que está colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar las causas que originaron el fuego. Este esfuerzo se suma a las investigaciones en curso sobre los incidentes anteriores, incluyendo el reciente fallecimiento de cinco personas que trabajaban para una empresa de seguridad que presta servicios a Pemex. Estos incidentes anteriores involucraron el desborde y estancamiento de aguas aceitosas, que posteriormente se incendiaron en el exterior de la instalación. La serie de eventos negativos plantea serias dudas sobre la capacidad de Pemex para gestionar de manera segura y eficiente sus operaciones, y genera inquietud entre la población y los trabajadores de la refinería.\Paralelamente a este nuevo incendio, se han registrado otros eventos relacionados con Pemex y su entorno. Pemex ha presentado una denuncia contra la anfitriona de una fiesta de XV años, tras la revelación de la compra de propiedades de lujo. Además, se han reportado otros eventos noticiosos, como la irrupción de miembros de la Asamblea de Barrios en el Congreso de la Ciudad de México y la solicitud de Cuba a México de reservar datos sobre la ayuda humanitaria, acusando que disidentes podrían boicotear la distribución. En otro ámbito, se discute el tema del fracking “no tradicional” como una estrategia del gobierno para aumentar la producción de gas natural. Estos eventos, aunque no directamente relacionados con el incendio en Dos Bocas, ilustran el complejo panorama que enfrenta Pemex y las autoridades mexicanas en la actualidad, y reflejan las múltiples problemáticas que se cruzan en la agenda nacional. La seguridad, la eficiencia y la transparencia son temas cruciales que requieren atención inmediata y una gestión efectiva por parte de la empresa y las autoridades competentes, para garantizar la protección de las personas y el medio ambiente





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