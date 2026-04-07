Nuevo León Busca Fortalecer Vínculos con Empresas Japonesas para Impulsar la Inversión Extranjera

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó una gira por Japón con el objetivo de atraer inversión extranjera directa, reuniéndose con representantes de Yazaki, Mitsubishi Electric y Nissan para explorar oportunidades de colaboración y fortalecer la posición del estado como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo económico. Se busca impulsar la manufactura avanzada y la electromovilidad.

Samuel García , gobernador de Nuevo León , emprendió una gira por Japón con el objetivo de fortalecer lazos y atraer inversión extranjera directa al estado. La agenda del gobernador estuvo repleta de reuniones con representantes de importantes empresas japonesas, explorando oportunidades de colaboración y buscando afianzar la posición de Nuevo León como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo económico.

La estrategia del gobierno estatal se enfoca en posicionar a Nuevo León como un hub de manufactura avanzada y un socio estratégico clave para empresas con visión de crecimiento en el mercado norteamericano y global.\Durante su estancia en Japón, el gobernador sostuvo encuentros con líderes de diversas compañías, incluyendo Yazaki, Mitsubishi y Nissan, cada una con un enfoque estratégico diferente. Con Yazaki, líder mundial en el sector automotriz, se discutieron proyectos de expansión y fortalecimiento de las operaciones existentes en Nuevo León. Yazaki, que ya cuenta con varias plantas en el estado, incluyendo un centro de ingeniería, es un proveedor clave para importantes armadoras a nivel global. La reunión buscó consolidar la presencia de la empresa en el estado y explorar nuevas oportunidades de crecimiento, particularmente en el desarrollo de componentes para vehículos eléctricos e híbridos, un sector en auge. Asimismo, el gobernador se reunió con directivos de Mitsubishi Electric en Tokio, con el objetivo de concretar la instalación de una planta de ensamble HVAC en Nuevo León. Esta inversión representa un paso significativo para la diversificación del sector manufacturero del estado y refuerza su compromiso con la tecnología y la innovación. El estado ofreció apoyo en incentivos, infraestructura y gestión, buscando facilitar la llegada de esta importante inversión.\En la Galería de la Sede Mundial de Nissan, Yokohama, se llevó a cabo una reunión de alto nivel para fortalecer la relación institucional y explorar oportunidades de colaboración futura. Aunque Nissan no tiene plantas de ensamblaje en Nuevo León, el estado juega un papel crucial en su cadena de suministro en México, al contar con más de 35 proveedores del sector automotriz. Esta reunión buscó identificar oportunidades para profundizar la colaboración, especialmente en áreas de innovación, electromovilidad y desarrollo de proveeduría avanzada. Nuevo León, con más de 300 empresas automotrices y una infraestructura logística de clase mundial, se posiciona como un socio estratégico para Nissan, permitiendo a la empresa fortalecer su presencia en Norteamérica. El gobernador destacó la importancia de Nuevo León como destino de inversión y resaltó el potencial de crecimiento económico del estado, impulsado por su sólida base industrial, su ubicación estratégica y su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible. El gobierno estatal se mantiene enfocado en crear un ambiente propicio para la inversión extranjera, ofreciendo incentivos y facilidades que atraigan a empresas de alta tecnología y generen empleos de calidad para los ciudadanos de Nuevo León. La meta es consolidar a Nuevo León como un líder en manufactura avanzada y un motor de crecimiento económico para México





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