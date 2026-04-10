Nuevo León busca llevar el K-pop al Fan Fest del Mundial 2026 en Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anuncia negociaciones para presentar una banda de k-pop en el Fan Fest del Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey, como parte de la estrategia para posicionar a la ciudad como sede de un evento inolvidable y atraer a la comunidad coreana residente en el estado.

Desde Corea del Sur, cuna del fenómeno musical y cultural conocido como k-pop, el gobernador de Nuevo León , Samuel García , anunció que se encuentra en negociaciones para presentar una destacada banda de este género musical en el Fan Fest que se llevará a cabo en Monterrey como parte del Mundial de Fútbol 2026.

Durante una entrevista, el mandatario estatal reveló que, como parte de su reciente gira por Asia, ha sostenido reuniones estratégicas centradas en la atracción de inversión extranjera y en diversas iniciativas destinadas a consolidar a Nuevo León como sede de un Mundial que promete ser inolvidable. El gobernador enfatizó que la posibilidad de incorporar una banda de k-pop al Fan Fest es un elemento adicional que enriquecerá la experiencia para los asistentes, y destacó el interés especial por conectar con la comunidad coreana residente en el estado. \“El ingrediente extra de este viaje es invitarlos al mundial. Les hemos mencionado a nuestros amigos coreanos que el tercer juego del mundial, que enfrentará a Corea del Sur contra Sudáfrica, se jugará en Monterrey. Además, estamos trabajando para llevar una banda de k-pop al Fan Fest. En las próximas horas confirmaremos qué grupo musical se presentará. Queremos crear un ambiente festivo y culturalmente rico”, declaró el gobernador. Además, García resaltó la significativa presencia de la comunidad coreana en Nuevo León, con más de 15,000 residentes que trabajan en empresas como KIA, Hyundai y sus proveedores. “Para ellos, y para los fans del k-pop que viajen a Monterrey, planeamos un día dedicado a la cultura coreana en el Fan Fest. Será una celebración vibrante que mostrará la riqueza y diversidad de la cultura coreana”, añadió. \El k-pop, que emergió en la década de los 90, es una fusión audaz de pop, hip-hop, R&B y electrónica, complementada con una estética visual impecable y coreografías elaboradas. Este fenómeno musical se distingue por la meticulosa preparación de sus artistas, conocidos como idols, y por la alta calidad de sus producciones. La creciente popularidad del k-pop a nivel global se debe a la innovadora mezcla de estilos musicales y a la inclusión de miembros de diversas nacionalidades en sus grupos, consolidando así su impacto en la escena musical internacional. Grupos emblemáticos como BTS, cuyas imágenes adornan las calles y establecimientos comerciales de Corea del Sur, incluyendo cafeterías, restaurantes y tiendas de moda, y Blackpink, Twice, Stray Kids, Seventeen y EXO, han batido récords de reproducciones, ventas y popularidad a nivel mundial. En Seúl, se erige la icónica estatua de las manos, un monumento de bronce de 9 metros de altura dedicado al éxito mundial “Gangnam Style” de PSY, inaugurada en 2016, que inmortaliza el famoso movimiento de muñecas cruzadas del baile. La inclusión del k-pop en el Fan Fest del Mundial de 2026 en Monterrey promete ser un evento cultural significativo que atraerá a fans de todo el mundo y fortalecerá los lazos culturales entre Corea del Sur y México. La iniciativa refleja el interés del gobierno de Nuevo León por promover la diversidad cultural y ofrecer experiencias memorables a los asistentes al Mundial





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