Nuevo León celebra inversión récord en infraestructura mientras Sinaloa enfrenta crisis política y de seguridad

El gobierno de Nuevo León destaca su inversión en obra pública, mientras Sinaloa vive tensiones por acusaciones a su gobernador. Además, se reconoce el Día de la Santa Cruz y los desafíos del emprendimiento en la región.

El gobierno de Nuevo León ha anunciado una inversión récord en infraestructura pública, destacando los logros del actual sexenio bajo la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Durante un evento en celebración del Día de la Santa Cruz, García Sepúlveda afirmó que 'lo mejor que puede hacer un gobierno es obra, punto. Eso es lo que yo aprendí en este sexenio'. El mandatario resaltó la importancia de la construcción y la formalidad en los proyectos públicos, asegurando que no escatimarán esfuerzos en temas de seguridad para garantizar que todas las obras cumplan con los estándares requeridos.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León también se unió a las celebraciones, reconociendo la labor de los albañiles y trabajadores de la construcción en la creación de obras públicas y privadas. Además, se destacó la colaboración entre las constructoras locales y otras entidades gubernamentales para impulsar proyectos que beneficien a la población. Mientras tanto, en otros estados como Sinaloa, la situación política y de seguridad sigue siendo tensa.

El gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones desde Estados Unidos, lo que ha llevado a la agencia de calificación S&P a colocar la calificación del estado en revisión especial negativa. Rocha Moya ha rechazado pedir licencia para separarse de su cargo, asegurando que enfrentará las acusaciones sin temor. En otro incidente, Homar Salas Gastélum, líder sindical electo en Culiacán, fue asesinado, y la Fiscalía ya investiga el atentado.

En el ámbito nacional, la senadora Maru Campos cuestionó al senador Enrique Inzunza luego de que este apareciera en la lista roja de Estados Unidos, señalando que 'vámonos dando cuenta quién es quién'. Por su parte, el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que el caso Rocha 'es sólo el principio', afirmando que 'la impunidad para narcoterroristas ha terminado'.

En el contexto económico, Mariana Rodríguez destacó los retos del emprendimiento en Nuevo León y planteó estrategias para fortalecer los negocios locales. La CMIC Nuevo León, por su parte, reafirmó su compromiso con la calidad y seguridad en las obras, destacando que el Día de la Santa Cruz es una oportunidad para reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la construcción, quienes son fundamentales en el desarrollo del estado





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