Nuevo León construye 550 canchas de fútbol en escuelas como legado del Mundial 2026

El estado mexicano de Nuevo León ha completado la construcción de 550 campos de fútbol en escuelas, superando su meta inicial, para promover el deporte y el desarrollo integral de niños y jóvenes en el marco de la Copa Mundial de 2026.

El gobierno del estado de Nuevo León , bajo la administración del gobernador Samuel García , ha impulsado una ambiciosa iniciativa de infraestructura deportiva escolar en el marco de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto consistió en la construcción de 550 canchas de fútbol en diversas escuelas de nivel básico y medio superior a lo largo del territorio estatal, superando ampliamente la meta original de 300 campos. Esta inversión busca no solo proporcionar espacios dignos, modernos y seguros para la práctica deportiva de más de 650,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes atletas, sino también fomentar hábitos de vida saludables, el desarrollo integral y valores fundamentales como el trabajo en equipo y el respeto.

El gobernador destacó que, a diferencia de lo realizado en otros países durante sus mundiales, como Brasil con 300 canchas, Nuevo León logró construir 550 canchas de manera independiente, posicionándose como un referente nacional. Las nuevas instalaciones se distribuyen en más de 40 municipios del estado, incluyendo zonas metropolitanas como Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, así como localidades más alejadas como Galeana o Villaldama, garantizando cobertura regional.

Una de las primeras canchas se inauguró en la escuela secundaria No. 11 "Jaime Torres Bodet", donde el mandatario estatal enfatizó que el objetivo central es cultivar desde la infancia una cultura deportiva y de sana convivencia. Paralelamente, para aprovechar el ambiente futbolístico previo al Mundial, se organizó el torneo "Mundialito Escolar" en el que compitieron 2,880 estudiantes de todo el estado, reforzando el componente lúdico y competitivo de la iniciativa.

Samuel García subrayó que esta es la oportunidad de Nuevo León para mostrar su mejor versión al mundo, invitando a visitar el estadio de Rayados, los parques, nuevas carreteras, el aeropuerto, la Aduana y la presa León, entre otras obras de infraestructura. En total, el estado cuenta ahora con 34 hectáreas de canchas deportivas en el sector educativo, que funcionan como herramientas para el desarrollo físico, técnico, social y emocional de la comunidad estudiantil.

Esta apuesta por el deporte base se enmarca en una estrategia más amplia de legado mundialista que trasciende lo puramente arquitectónico, buscando generar impactos positivos duraderos en la población y proyectar una imagen moderna y dinámica del estado a nivel internacional, en línea con la expectativa de recibir a miles de visitantes durante el evento de 2026, el cual se proyecta dejará una derrama económica global de 3,000 millones de dólares, aunque con una inversión de infraestructura considerable





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