Nuevo León evalúa ajustes en el calendario escolar ante la llegada del Mundial 2026

La Secretaría de Educación de Nuevo León analiza posibles cambios en los planes de estudio y la suspensión de clases por el Mundial 2026, considerando factores logísticos y de movilidad.

La Secretaría de Educación del estado de Nuevo León ha confirmado recientemente que se mantiene en un proceso de análisis profundo respecto a la posible suspensión de actividades escolares con motivo de la celebración del Mundial 2026 .

Esta medida, que busca mitigar posibles complicaciones logísticas, también contempla una reestructuración estratégica de los planes de estudio para asegurar que el aprendizaje de los alumnos no se vea afectado ante el escenario deportivo internacional que tendrá lugar en la entidad. Juan Paura, titular de la dependencia educativa estatal, puntualizó que si bien no existe una determinación oficial o definitiva en este momento, las autoridades ya trabajan en la organización detallada de los contenidos académicos para prevenir cualquier rezago escolar en los meses venideros. Durante su intervención, el funcionario estatal explicó que el estudio de viabilidad incluye una revisión meticulosa de las fechas en las que se llevarán a cabo los encuentros futbolísticos, distinguiendo cuidadosamente entre los partidos programados para los fines de semana y aquellos que coinciden con los días hábiles de la jornada escolar. Según Paura, el equipo técnico evalúa actualmente dos días que son inhábiles y otros dos que representan jornadas laborales normales, buscando un equilibrio que permita cumplir con la normativa educativa sin desatender las necesidades sociales que un evento de tal magnitud genera. La coordinación con otras dependencias es vital para determinar el impacto real en las zonas aledañas a los estadios y las rutas de movilidad escolar. A menos de sesenta días para el inicio de la justa mundialista, la incertidumbre persiste entre la comunidad estudiantil y los padres de familia, quienes esperan una resolución clara por parte de las autoridades. Por otro lado, es relevante señalar que las secciones 21 y 50 del sindicato magisterial aún no han emitido una postura oficial sobre el tema, manteniendo una expectativa de espera ante las decisiones gubernamentales. En contraste con la situación en Nuevo León, en la Ciudad de México el panorama es más tenso, ya que las organizaciones sindicales del magisterio han exigido abiertamente la suspensión de clases, argumentando preocupaciones legítimas sobre la seguridad, la movilidad urbana y la operatividad de los centros educativos ante la afluencia masiva de turistas y la logística de seguridad implementada en la capital del país. Este contraste regional subraya la complejidad que implica organizar un evento de escala global mientras se intenta preservar la continuidad educativa en las aulas mexicanas





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Nuevo León Calendario Escolar Secretaría De Educación Suspensión De Clases

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: Estos son los futbolistas de la Selección Mexicana que salen en el Álbum PaniniPara sorpresa de muchos, la plantilla del equipo de Javier Aguirre vino con muchos futbolistas que no irán al Mundial

Read more »

Álbum del Mundial 2026: roster de México incluye a Malagón y causa revueloLa marca italiana reveló la lista de futbolistas de la Selección Mexicana que integrarán el esperado álbum rumbo a la Copa del Mundo, destacando la inclusión de Luis Ángel Malagón

Read more »

Congreso de Nuevo León congela Ley de Turismo a semanas del Mundial 2026La falta de envío de la ley al Ejecutivo mantiene en pausa la regulación de plataformas como Airbnb, clave para la organización turística durante el Mundial.

Read more »

Mundial 2026: Schumer exige a FIFA pagar el transporte al MetLife Stadium tras tarifas de $150NJ Transit cobrará hasta $150 por viaje redondo al MetLife Stadium, casi 12 veces más que la tarifa regular, ante esto, el senador Chuck Schumer exige que la FIFA absorba el costo del transporte.

Read more »

Operativo en Inglaterra decomisa más de 4 mil playeras chinas del Mundial 2026Las autoridades han recalcado la relación de estos productos como parte del financiamiento a grupos de crimen organizado

Read more »

Austria, un equipo sólido y con experiencia en busca de un sueño en Mundial 2026El equipo centroeuropeo intentará dejar una de las grandes historias en la competencia.

Read more »