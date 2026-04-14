Nuevo León registra séptimo caso de sarampión en abril; brote en México sigue en aumento

El estado de Nuevo León confirma un nuevo caso de sarampión, elevando la cifra a 56 en lo que va del 2026 y a 58 desde el inicio del brote en México. Jalisco y Chiapas también reportan un alto número de casos. La situación a nivel nacional se agrava, con un aumento significativo en los contagios y defunciones.

El estado de Nuevo León reportó un nuevo caso confirmado de sarampión , elevando la cifra a siete en lo que va de abril. Con este nuevo contagio, se contabilizan 56 casos positivos en lo que va del año 2026, y un total de 58 casos desde el inicio del brote en México , según datos actualizados al 13 de abril. Este incremento resalta la persistencia de la enfermedad y su impacto en la salud pública , especialmente en un contexto donde la vacunación juega un papel crucial en la prevención y control de la propagación del virus. La Secretaría de Salud federal ha estado monitoreando de cerca la situación, proporcionando informes diarios para mantener informada a la población y permitir una respuesta oportuna de las autoridades sanitarias.

El informe diario de la Secretaría de Salud federal revela que durante el año 2026, Nuevo León ha experimentado un aumento progresivo en los casos confirmados de sarampión. En enero se registraron 3 casos, seguidos por 32 en febrero, 14 en marzo y 7 en los primeros trece días de abril. Comparativamente, el año anterior, entre febrero y diciembre, solo se registraron dos casos. A nivel nacional, la situación es igualmente preocupante, con un acumulado de 15,765 casos confirmados de sarampión. De estos, 9,301 corresponden a casos confirmados en el 2026, superando los 6,464 casos registrados en el año anterior. Este incremento significativo en el número de casos subraya la necesidad de intensificar las medidas de prevención y control, así como de fomentar la vacunación en las poblaciones de riesgo. El monitoreo constante y la colaboración entre las autoridades sanitarias y la población son esenciales para contener el brote y proteger a la comunidad.

Otros estados también se ven afectados por la propagación del sarampión. Jalisco ha superado los 6,000 casos confirmados, mientras que Chiapas se convirtió en la tercera entidad en alcanzar los 1,000 casos durante el brote. Chihuahua acumula 4,568 casos, aunque solo 72 corresponden a los del 2026. La Ciudad de México (806 casos), Michoacán (413 casos) y Guerrero (363 casos) también figuran entre los estados con mayor número de casos confirmados. El reporte de las defunciones acumuladas en el periodo 2025-2026 asciende a 36, distribuidas en 10 estados: Chihuahua (21), Jalisco (5), Ciudad de México (2), Durango (2), Chiapas (1), Guerrero (1), Michoacán (1), Sinaloa (1), Sonora (1) y Tlaxcala (1). En cuanto al rango de edad, el grupo de 1 a 4 años es el que registra el mayor número de casos, con 2,033 contagios, seguido por el grupo de 25 a 29 años (1,854 casos) y el de 5 a 9 años (1,790 casos). La tasa de incidencia más elevada se observa en los menores de un año, con 77.14 casos por cada 100,000 habitantes





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