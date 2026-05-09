Nuevo León: Transporte público gratuito y ampliación del programa de apoyo económico para madres de familia

El gobernador de Nuevo León Samuel García anunció una serie de apoyos en el Día de las Madres para mujeres, entre ellos transporte público gratuito y la ampliación del programa de apoyo económico para madres de familia. Las beneficiarias recibirán una nueva tarjeta con chip digital, que los permitirá acceder al transporte público gratuito fuera de los horarios de mayor demanda y a nuevos beneficios como la ampliación del apoyo económico. Además, durante el evento encabezó rifas de regalos.

El gobernador de Nuevo León Samuel García anunció una serie de apoyos en el Día de las Madres celebrado en Cintermex, enfocados en mujeres. Entre ellos, transporte público gratuito y la ampliación del programa de apoyo económico para madres de familia.

Las beneficiarias recibirán una nueva tarjeta con chip digital, que permitirá acceder al transporte público gratuito fuera de los horarios de mayor demanda y a beneficios adicionales como la ampliación del apoyo económico. García también encabezó rifas de regalos para las asistentes, como tres automóviles y varias electrodomésticos





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