Nuevo libro de Vaso Roto Ediciones sobre el arquitecto catalán, 110 años después de su nacimiento

Este texto presenta la nueva apuesta editorial de Vaso Roto Ediciones, centrada en muhacismo estudio del creador de La Sagrada Familia

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Esa mirada profunda y contracorriente es el eje de El arte de Gaudí, la nueva apuesta de Vaso Roto Ediciones que recopila, por primera vez, todos los textos que Cirlot dedicó al arquitecto entre 1950 y 1966. El volumen, minuciosamente preparado por el investigador Enrique Granell, coincide también con una fecha clave: los 110 años del nacimiento de Cirlot (1916-1973), pilar de la crítica de arte en España





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