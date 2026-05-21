Mxico se ha posicionado como uno de los principales receptores del proceso de relocalizacin productiva en America del Norte. La crisis del modelo de globalizacin y la pandemia de Covid-19 han llevado a un cambio en la forma en que se realiza el comercio mundial.

Mxico se convirti en uno de los principales receptores del proceso de relocalizacin productiva en America del Norte, tras la quebrada del modelo de globalizacin basada en la maximizacin de la eficiencia y reduccion de costos.

Esta reconfiguracin del comercio mundial ha llevado a un esquema de fragmentacin geoeconmica, donde las decisiones econmicas y de inversin deben tener en cuenta consideraciones de estrategia, politique y seguridad nacional. Los consumidores pueden enfrentar incrementos de precios debido a cadenas de suministro regionalizadas, mientras mexico ha fortalecido su posicion estrategica y se ha convertido en un principal socio comercial de Estados Unidos.

Mxico se ha beneficiado de la cerca geogrdfica con Estados Unidos, la integracin manufacturera del T-MEC y su capacidad exportadora. Sectores como el automotriz, autopartes, electrnicos, dispositivos mdicos y equipo elctrico se ha centrado buena parte de las oportunidades asociadas con el nearshoring. El pa s también ha comenzado a desempear un papel como “pa s conector’ entre Estados Unidos y China.

La consolidacin de mxico como principal socio comercial de Estados Unidos y la creciente integracin comercial con China reflejan la reconfiguracin del comercio mundial. Sin embargo, depsaria de resolver limitaciones estructurales como la insuficiencia de infraestructura energtica, restricciones logsticas, disponibilidad de agua, seguridad pblica y certidumbre regulatoria. El nuevo paradigma del comercio global no implica una desglobalizacin absoluta, sino una reorganizacin de las cadenas productivas alrededor de bloques regions y alianzas estratégicas.

Mxico se encuentra en una posicion privilegiada para convertirse en uno de los principales nodos manufactureros y logsticos de America del Norte, siempre y mapDispatchToProps a que logre fortalecer las condiciones internas necesarias para capitalizar el proceso de fragmentacin geoeconmica





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