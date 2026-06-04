Nuevo periodo de registro para Pensiones del Bienestar en junio de 2025

La Secretaría del Bienestar abre inscripciones del 22 al 28 de junio para la Pensión Adultos Mayores (desde 65 años) y Pensión Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años). Conoce requisitos, horarios, esquema por apellido y opción de visita domiciliaria.

La Secretaría del Bienestar de México ha anunciado un nuevo periodo de registro para la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar durante el mes de junio.

Según declaraciones de Leticia Ramírez, titular de la dependencia, en la conferencia matutina del 1 de junio, al corte de mayo el padrón de beneficiarios de programas sociales supera los 18.8 millones. Durante este mes, hombres y mujeres que cumplan con la edad mínima podrán realizar su inscripción. El registro comienza el lunes 22 de junio y finaliza el domingo 28 de junio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, se prevé que el orden de atención sea por la letra inicial del primer apellido, con fechas tentativas: A, B, C (22 de junio); D, E, F, G, H (23 de junio); I, J, K, L, M (24 de junio); N, Ñ, O, P, Q, R (25 de junio); S, T, U, V, W, X, Y, Z (26 de junio); todas las letras (27 y 28 de junio). Este esquema podría ajustarse por la densidad poblacional de ciertos apellidos.

Para registrarse es necesario acudir de manera presencial al módulo correspondiente, que puede localizarse en el portal digital ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionando entidad y municipio, y completando el captcha. Los documentos requeridos incluyen: acta de nacimiento legible; identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte o credencial de INAPAM); CURP reciente; comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia; y teléfono de contacto (celular y fijo).

Además, se puede designar a una persona auxiliar, de confianza, para que realice trámites, notifique cambios y gestione el cobro de recursos en caso necesario. El auxiliar deberá acreditar parentesco y presentar documentación similar. Para quienes no puedan acudir por motivos de salud, movilidad u otras circunstancias, la Secretaría ofrece visitas domiciliarias. Debe solicitarse llamando a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64, para que un servidor de la nación acuda al domicilio.

Se recomienda a los interesados consultar la página oficial gob.mx/bienestar para confirmar detalles, ya que las fechas y requisitos podrían estar sujetos a modificaciones. Esta medida busca facilitar el acceso a los apoyos sociales para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, ampliando la cobertura de protección en el país





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