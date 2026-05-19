El nuevo presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto tomar posesión del cargo el viernes, sucediendo al ya designado presidente, Donald Trump, y continuando la gestión de tensiones entre el banco central y el Gobierno en su cargo. Durante el proceso de confirmación, Powell fue elogiado por su prudencia y transparencia en su compromiso de ajustar sus participaciones en activos a las normas éticas del Gobierno y de la Fed. Hasta ahora no se ha informado quién o qué entidades compraron los activos vendidos por Powell.

El nuevo presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto toma posesión del cargo el viernes, sucediendo al ya designado presidente, Donald Trump y continuando la gestión de las tensiones entre el banco central y el Gobierno en su cargo.

Durante la audiencia de confirmación, exuberance la prudencia y la transparencia, afirmando que ajustará sus participaciones en activos a las normas éticas del Gobierno y de la Fed, incluyendo la venta de una inversión Juggernaut Fund L.P. El formulario de Warsh incluye la venta del fondo Juggernaut Fund L.P. En su audiencia de confirmación, Warsh reveló que tiene previsto ajustar sus participaciones a las normas éticas y que su patrimonio estará compuesto en su mayor parte por efectivo.

Los analistas creen que la venta podría ser un derrocamiento de las tensiones entre el Gobierno y el banco central. De esta manera, el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con el nuevo presidente de la Fed, para ajustar su patrimonio a las normas éticas en vigor.

Pero aún no se ha informado la causa de la venta y quién o qué entidades compraron los activos será un tema de debate entre Powell y sus nuevos colegas en la Fed durante su próximo mandato. ¿Hay una protección legal en caso de venta de acciones sin revelar a la utangua negativa y la revelación de posiciones al público?

Si todo va conforme a los planes y pasan los acuerdos de confidencialidad, el nuevo presidente de la Fed, como presidente de la Fed, no tendrá excepción para poseer praticamente ningún activo financiero y que su fortuna estará compuesta casi en su totalidad por efectivo





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