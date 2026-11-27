New Radical Entertainment confirma la cancelación de un título no anunciado tras las especulaciones de un remake de The Simpsons Hit & Run. Descubre los detalles y el impacto en la comunidad gamer.

El estudio New Radical Entertainment ha confirmado recientemente la cancelación de un proyecto no anunciado, lo que ha generado una intensa especulación en la comunidad de videojuegos sobre si se trataba del tan esperado remake de The Simpsons: Hit & Run. Esta noticia llega después de meses de rumores basados en declaraciones indirectas del creador Matt Groening y del showrunner Matt Selman, quienes habían insinuado un posible regreso de la franquicia de Rockstar Games en plataformas modernas.

Orígenes de la Espera y Rumores

El clásico de 2003 The Simpsons: Hit & Run sigue siendo recordado como uno de los mejores títulos inspirados en Grand Theft Auto, pero ha permanecido inaccesible en consolas actuales como PS5 o Xbox Series. La formación de New Radical Entertainment, compuesta por exmiembros del equipo original de Radical Entertainment, reavivó la esperanza de los fans que anhelaban un relanzamiento oficial o un remake que revitalizara la experiencia original de PS2, XBOX y GameCube.

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Declaraciones Confusas de los Creadores

La especulación se intensificó durante un panel celebrado en agosto, cuando Matt Groening aseguró que el juego volvería de alguna forma, antes de ser interrumpido por Matt Selman, quien añadió un simple o no que dejó a los seguidores en duda. Estas declaraciones, sumadas a los comentarios de Selman en marzo indicando que le fascinaría ver el título en consolas modernas, alimentaron la creencia de que un proyecto estaba en marcha.

Confirmación de Cancelación del Estudio

Darren Evenson, diseñador sénior de juegos de New Radical Games, reveló en su perfil de LinkedIn que uno de sus títulos no anunciados fue cancelado, atribuyendo la decisión al estado actual de la industria. Evenson describió el proyecto como fantástico y con un equipo increíble, pero afirmó que la cancelación era parte de una tendencia mayor de abortos de desarrollo en el sector del entretenimiento interactivo.

Pistas Ocultas y Conexiones con la Franquicia

Los fans notaron referencias específicas en el mensaje de Evenson que apuntan directamente a la propiedad intelectual de Matt Groening. Utilizó la frase ¿alguna vez aprenderán?, un diálogo icónico del personaje Troy McClure, y hizo una alusión a una cita de Tony Montana de Scarface que también ha sido parodiada en la serie animada, sugiriendo una conexión directa con los proyectos heredados de Radical Entertainment.

Impacto en los Fans y Futuro del Estudio

A pesar de la ausencia de una confirmación explícita de que se trate del remake de The Simpsons: Hit & Run, la cancelación deja a los seguidores sin respuestas claras sobre los planes de New Radical Games para el futuro. La noticia marca el fin de una espera prolongada para muchos, ya que el estudio no ha proporcionado detalles adicionales sobre sus próximos pasos ni ha desmentido definitivamente la naturaleza del proyecto perdido.