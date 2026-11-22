Desde enero 2027, las empresas en Guanajuato deben implementar registros electrónicos de jornada laboral. Conoce las obligaciones y sanciones.

Las empresas que operan en el estado de Guanajuato están obligadas a implementar un sistema de registro electrónico de las jornadas laborales de sus empleados a partir del mes de enero de 2027. Esta disposición busca formalizar el control de los tiempos de entrada y salida, en cumplimiento con las nuevas exigencias establecidas en la Ley Federal del Trabajo y derivadas de la reciente reforma laboral.

Obligaciones y mecanismos de control

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han detallado que los empleadores deben mantener un registro exacto que incluya la hora de inicio y conclusión de cada jornada. A partir del 1 de mayo de 2026, el artículo 132, fracción XXXIV, establece explícitamente esta obligación para los patrones, quienes deberán disponer de esta información para ser presentada a las autoridades laborales cuando sea requerida.

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Posiciones y adaptación al cambio

Los expertos en la materia han señalado que esta medida busca llevar un control estricto de los tiempos de trabajo, lo que implica que tanto patrones como empleados deberán adaptarse a una nueva dinámica de registro. A pesar de la necesidad de modernizar los procesos, se ha advertido que la implementación podría generar dudas entre los trabajadores ante la posibilidad de que los registros sean manipulados por la empresa.

Impacto en la jornada de trabajo semanal

Es fundamental que los trabajadores se informen y comprendan que esta medida no será en su contra, sino que está encaminada a garantizar el cumplimiento de la jornada laboral de 40 horas semanales que contempla la reforma laboral. La transparencia en los horarios busca proteger los derechos de los trabajadores, asegurando que no se excedan las horas permitidas y que todas las prestaciones se calculen correctamente.

Sanciones y próximos pasos legales

Las empresas que incumplan las disposiciones laborales establecidas por esta normativa podrían enfrentar sanciones significativas. Además, este proceso se enmarca en revisiones más amplias donde se verificarán otras obligaciones patronales, como los reglamentos interiores, los contratos, las prestaciones y la integración de comisiones mixtas, asegurando un cumplimiento integral de la ley.