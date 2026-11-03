Nuevo Ruta MOBI Villas del Mar 3-Puente Nichupté Reduce Tiempo de Tránsito en Cancún

El gobierno de Quintana Roo inaugura la ruta Villas del Mar 3-Puente Nichupté, conectando colonias del norte con la Zona Hotelera. La nueva conexión ofrece ahorro de tiempo y tarifas accesibles.

El Gobierno de Quintana Roo, bajo el mandato de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, activó oficialmente la nueva ruta Villas del Mar 3- Puente Nichupté del Sistema MOBI. La operación comenzó a las cuatro de la mañana de este lunes, estableciendo un corredor de transporte público que conecta directamente las colonias del norte de Cancún con la Zona Hotelera.

Conexión Directa Evita Tráfico del Km 0

La ruta Villas del Mar 3-Puente Nichupté ofrece un acceso más directo al sur de la Zona Hotelera, cruzando la avenida Kabah y el Puente Nichupté hasta llegar al hotel Westin Regina en el bulevar Kukulcán. A diferencia de la ruta convencional que continúa ingresando por el Kilómetro 0, esta conexión evita el recorrido por el acceso norte y facilita los traslados hacia esta parte de Cancún.

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Ahorro de Tiempo para Trabajadores y Estudiantes

El titular de Movilidad, Rafael Hernández Kotasek, indicó que para quienes trabajan en la Zona Hotelera, esta alternativa representa un ahorro significativo en sus desplazamientos diarios. En el trayecto de Plaza La Isla al OXXO Kanle, el viaje pasa de 80 minutos en la ruta convencional a 50 minutos con MOBI, lo que significa 30 minutos menos por recorrido.

También brinda una conexión directa entre Villas del Mar 3 y el Instituto Tecnológico de Cancún. Este traslado, que anteriormente requería aproximadamente 90 minutos y el uso de dos autobuses, puede realizarse en 40 minutos sin transbordos, con un ahorro aproximado de 50 minutos por viaje.

Impacto en la Comunidad y Cobertura Geográfica

El recorrido por el Puente Nichupté hacia la zona del Westin Regina también facilita el acceso a las playas Marlín, Ballenas y Delfines, así como a las zonas arqueológicas El Rey y San Miguelito, sin necesidad de ingresar por el Kilómetro 0. Esta nueva Ruta del Sistema MOBI beneficia a 86 mil 287 personas de 128 colonias, ampliando las opciones de transporte para quienes necesitan llegar a sus centros de trabajo, acudir a la escuela, realizar compras o acceder a servicios de salud.

El área de cobertura de esta nueva ruta comprende 32 mil 775 viviendas, 78 escuelas y 3 mil 19 unidades económicas. El servicio inició con 20 autobuses, un intervalo de paso previsto de nueve minutos y un tiempo de ciclo de 180 minutos, equivalente a tres horas. Opera diariamente desde las cuatro de la mañana.

Operación Nocturna y Período de Gratuidad

La última unidad sale a la una de la mañana desde el paradero del hotel Westin Regina, en la Zona Hotelera, para concluir su recorrido en Villas del Mar 3 aproximadamente a las 2:15 de la mañana. Del 2 al 9 de noviembre, las personas podrán utilizar gratuitamente esta ruta para conocer el recorrido, identificar sus paraderos y familiarizarse con el servicio.

Detalles del Recorrido y Tarifas Futuras

El inicio y término de la ruta se encuentran sobre la avenida Kabah, a la altura del OXXO Kanle, en Villas del Mar 3, entre las calles Violetas y Los Tréboles. La longitud del recorrido es de 62.72 kilómetros y conecta puntos de interés como Multiplaza Kabah, Chedraui Selecto Cancún Kabah, Sam's Club Kabah, Parque Kabah, el Tecnológico de Cancún, el Estadio Andrés Quintana Roo, el Hospital de Ginecopediatría número 7 del IMSS y Home Depot.

Hernández Kotasek explicó que esta incorporación fortalece la conectividad de MOBI mediante su coincidencia con la Ruta 17 Leona Vicario, en el cruce de las avenidas Kabah y Leona Vicario, desde donde las personas pueden continuar hacia las colonias del norte o hacia Plaza Las Américas, según el sentido de su viaje. El abordaje, descenso y cambio de unidad deberán realizarse en los paraderos MOBI autorizados.

Uno de los principales beneficios de MOBI es el sistema de transbordos, que permite realizar un viaje inicial y hasta tres transbordos, es decir, cuatro viajes en total, dentro de un periodo de tres horas contado desde el primer abordaje. Al concluir la gratuidad, la tarifa general a la Zona Hotelera será de 18 pesos, con un esquema progresivo para los viajes adicionales.