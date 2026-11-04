Nuevo Sindicato de Telcel registra formalidad ante la STPS para disputar representación laboral

El Sindicato de Telefonía Móvil y Datos de Telcel obtuvo registro oficial el 3 de septiembre de 2026 para desafiar al sindicato titular tras denunciar despidos injustificados en Radiomóvil Dipsa.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Telefonía Móvil y Datos ha consolidado su posición legal al recibir la toma de nota oficial por parte de la autoridad laboral mexicana. Esta resolución, expedida bajo el expediente S-CFCRL-295 el pasado 3 de septiembre de 2026, marca el inicio formal de una disputa interna en Radiomóvil Dipsa. La organización representa una nueva fuerza laboral que busca reemplazar a la dirigencia sindical actual bajo alegatos de falta de transparencia y represalias.

Mecanismo Legal de Sustitución Gremial

La estrategia jurídica del nuevo organismo se fundamenta en alcanzar el umbral exigido por la Ley Federal del Trabajo para solicitar la Constancia de Representatividad. Benjamín Yair Ortiz Sánchez, secretario general de la agrupación emergente, detalló que es necesario afiliar al 30% del padrón total de trabajadores sindicalizados de la compañía. Este porcentaje específico habilita el derecho a convocar una consulta de votación directa en las urnas para determinar la representación oficial. El registro inicial contaba con 21 trabajadores fundadores que respaldan esta iniciativa.

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La figura legal utilizada corresponde a un sindicato de empresa con facultades para afiliar a personal de centros de trabajo en todo el país. En su etapa constitutiva, el grupo contó con asesoría especializada para estructurar su pedido ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El objetivo inmediato es disputar legalmente la administración del contrato colectivo de trabajo actualmente bajo control del Sindicato de Trabajadores de Servicios, Comunicaciones y Transporte de la República Mexicana.

Denuncias de Despidos y Causas del Conflicto

El origen de esta ruptura sindical se remonta a inconformidades internas acumuladas en años recientes, que incluyen cambios drásticos en las mediciones de productividad laboral. Los trabajadores denunciaron la suspensión de escalafones para ascensos, modificaciones en las jornadas y descansos, así como el cobro de importes por equipos telefónicos derivados de presuntas irregularidades administrativas previas. El distanciamiento aumentó tras la revisión contractual de 2024, cuando delegados inconformes fueron apartados de los canales de comunicación gremial.

Ortiz Sánchez señaló que la preocupación central radica en las separaciones laborales continuas dentro de la empresa. Representantes del sindicato expusieron testimonios de trabajadores despedidos, entre ellos Marinú Pérez, Flor Rodríguez y Adrián López. Estos empleados afirman que enviados sindicales justificaron las bajas laborales como parte de convenios con la empresa y desalentaron las demandas de reinstalación. La directiva sindical anunció que posee grabaciones de los hechos referidos.

La agrupación solicitará que la autoridad laboral investigue si las bajas corresponden a rescisiones injustificadas o a represalias por organización colectiva. En su posicionamiento público, la dirigencia contrastó la pérdida de puestos de trabajo con los resultados financieros del grupo América Móvil. Esta comparación busca evidenciar que la reducción de personal no responde a causas económicas, sino a una supuesta gestión represiva de la representación actual.

Exigencia de Rendición de Cuentas Financieras

Un punto crítico demandado por la organización sindical es la rendición de cuentas sobre los descuentos que la empresa aplica por cuotas laborales. El sindicato apeló al artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, el cual mandata informes financieros semestrales obligatorios. La dirigencia acusa la falta de información periódica por parte del sindicato titular respecto al destino del patrimonio gremial. Esta falta de transparencia se presenta como una violación directa a los derechos de los trabajadores afiliados.

La directiva del nuevo organismo entregó documentación a la dirección de Radiomóvil Dipsa el 23 de octubre para plantear una mesa de diálogo. El propósito es fijar posturas sobre la estabilidad laboral y exigir claridad en los procesos de despido. Se encuentra en espera de una respuesta patronal para iniciar una interlocución legal formal que pueda derivar en la consulta de voto mencionada anteriormente.