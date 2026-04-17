Nuevo Sistema de Agua Avanza: Conexiones Municipales Clave para su Plena Operatividad

El director de CEAS, Lauro Villarreal, informa que la infraestructura principal del nuevo sistema de agua está lista, pero la integración municipal y la consolidación del organismo administrador son los siguientes pasos cruciales. Se proyecta la entrada en operación total en dos a tres meses, sujeta a la culminación de obras pendientes y acuerdos jurídicos.

Lauro Villarreal, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento ( CEAS ), ha detallado los avances y los próximos pasos en la puesta en marcha del nuevo sistema de suministro de agua que beneficiará a varias regiones. Si bien reconoció que la infraestructura general ha experimentado un progreso significativo, enfatizó que la conexión final de las líneas municipales es una responsabilidad que recae directamente en cada sistema operador local. 'La conducción principal ya está aportando el líquido, pero es indispensable que cada ayuntamiento ejecute las obras de conexión necesarias para integrarse plenamente a la red', señaló Villarreal.

En lo que respecta a Torreón, se han diseñado siete nodos de recepción, de los cuales cuatro ya están operativos y listos para su funcionamiento. Paralelamente, los sistemas destinados a las zonas rurales cuentan con cinco puntos de acceso adicionales que se encuentran en proceso de construcción y ejecución. En cuanto al volumen de agua disponible, el funcionario explicó que la fase inicial del proyecto contempla un flujo superior a los 700 litros por segundo. No obstante, admitió que, al inicio, Torreón será el principal receptor de este caudal, absorbiendo la mayor parte. Las otras cabeceras municipales recibirán una dotación menor hasta que se logre una estabilización completa de las condiciones técnicas.

El director de la CEAS reiteró que el aumento del suministro se realizará de manera gradual, a medida que las obras pendientes en cada zona vayan concluyendo y liberándose. Además, informó sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la elaboración de un borrador jurídico destinado a formalizar el organismo que se encargará de la administración del sistema. Este documento se encuentra actualmente en revisión legal con el objetivo de definir aspectos cruciales como la composición del consejo directivo, asegurar una representación equitativa entre los estados de Coahuila y Durango, y establecer el modelo administrativo y operativo más eficiente.

Con base en esta premisa, Coahuila se perfila para tener una participación mayoritaria en las decisiones futuras, argumentando que recibirá aproximadamente el 70% del caudal total de agua, mientras que Durango se beneficiará del 30% restante. Finalmente, Lauro Villarreal estimó que la consolidación formal del organismo gestor y la plena operatividad del servicio podrían materializarse en un plazo de dos a tres meses. Este cronograma está sujeto a la condición de que se cumplan los acuerdos establecidos y se complete la infraestructura técnica necesaria. La cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y la eficiencia en la ejecución de las obras complementarias serán determinantes para alcanzar estos objetivos y garantizar un acceso al agua más seguro y equitativo para las comunidades beneficiadas por este ambicioso proyecto.

La importancia de este proyecto radica no solo en el aumento del volumen de agua disponible, sino también en la creación de un marco de gobernanza claro y equitativo para su administración. La definición de la estructura del consejo directivo y la distribución de responsabilidades son pasos esenciales para evitar futuros conflictos y asegurar la sostenibilidad del servicio a largo plazo. La participación proporcional en el consejo directivo, que refleje la distribución del caudal, es un principio fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del organismo. La inversión en esta infraestructura hídrica representa un compromiso a largo plazo con el desarrollo y el bienestar de las poblaciones involucradas, promoviendo la seguridad hídrica y la resiliencia ante escenarios de escasez.

La estrategia de implementación gradual, con un aumento progresivo del suministro, permite una adaptación más controlada y eficiente de las redes locales y una mejor gestión de los recursos. Asimismo, la revisión jurídica del borrador para la formalización del organismo administrador es un paso crucial para establecer un marco legal sólido y prever cualquier eventualidad. La colaboración interinstitucional, que incluye a los municipios y a los gobiernos de Coahuila y Durango, es indispensable para el éxito de este proyecto transformador. La comunicación constante y la coordinación de esfuerzos serán clave para superar los desafíos que puedan surgir durante las fases de ejecución y consolidación del sistema.

El proyecto, que ha sido objeto de planeación y desarrollo durante un tiempo considerable, busca solucionar problemas de abastecimiento de agua que afectan a diversas comunidades. La capacidad inicial de más de 700 litros por segundo es una cifra considerable que promete aliviar la presión sobre los recursos hídricos existentes. La distribución inicial, que favorece a Torreón, responde a una evaluación de las necesidades y capacidades de absorción de la red en la fase de arranque. Sin embargo, el objetivo es que, a medida que las obras en otras localidades avancen, el suministro se equilibre y beneficie equitativamente a todas las regiones contempladas. La inversión en la modernización de la infraestructura hídrica es una muestra del compromiso de las autoridades con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la promoción del desarrollo económico y social.

La fase de desarrollo jurídico para la creación del organismo administrador es tan importante como la construcción física. Establecer las reglas de operación, la composición de los órganos de gobierno y los mecanismos de toma de decisiones desde el principio garantiza un funcionamiento ordenado y eficiente. La equidad en la representación entre Coahuila y Durango es un pilar fundamental para la legitimidad del organismo y para asegurar que los intereses de ambas entidades sean debidamente considerados. La apuesta de Coahuila por una mayoría en la toma de decisiones, basada en la proporción del caudal que recibirá, es un punto que deberá ser cuidadosamente negociado para lograr un consenso que beneficie a ambas partes. La correcta administración de este recurso vital es un reto que requiere visión a largo plazo y un espíritu de cooperación.





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