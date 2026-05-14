Nuevos detalles de las acusaciones contra Vadhir Derbez

El programa de espectáculos 'Ventaneando' compartió nuevos detalles sobre las acusaciones que enfrenta Vadhir Derbez, hijo de la cantante, Silvana Prince, y del comediante, Eugenio Derbez. Además, se detallaron los intentos de contactar a la agencia 'GLOW Model Management', a la cual presuntamente pertenece la modelo de 19 años que denunció a Vadhir Derbez, pero sin éxito.

En las últimas semanas, el nombre del actor y cantante, Vadhir Derbez , apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que saliera a la luz que está enfrentando una demanda por su presunta participación en el delito de abuso contra una modelo de 19 años.

Según la acusación, el hijo de Eugenio Derbez habría agredido a una modelo cuando coincidieron en la grabación de un video musical. Ante esta situación, Vadhir Derbez y sus abogados dijeron que todo es completamente falso y se podría tratar de un intento de extorsión





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