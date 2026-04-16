Nuevos Modelos de Pronóstico Bancario: Más Allá de los Indicadores Tradicionales

El colapso de bancos como Silicon Valley Bank ha puesto de manifiesto las limitaciones de los modelos de pronóstico financiero tradicionales. Un nuevo enfoque integra el análisis de texto de informes regulatorios con indicadores financieros para una supervisión bancaria más robusta y predictiva.

La solidez del sistema bancario trasciende el ámbito de los expertos; constituye el cimiento del progreso económico de una nación. Los bancos, como actores esenciales en la economía, funcionan como el nexo crucial entre aquellos que poseen capital y quienes lo requieren para invertir, edificar o consumir.

No obstante, la quiebra de una entidad bancaria, definida como la incapacidad de restituir los fondos a sus depositantes, pone en peligro el patrimonio de familias, empresas y sectores completos. A tres años del colapso del Silicon Valley Bank en marzo de 2023, una falla que acarreó un perjuicio de 22 mil 500 millones de dólares en Estados Unidos y consumió el 19.2% del fondo del seguro de depósitos (FDIC), el análisis posterior reveló una ceguera de las autoridades financieras estadounidenses y sus métodos de predicción tradicionales. Esto se hizo evidente a pesar de que el propio banco, en su informe anual de 2022, ya alertaba sobre los riesgos de liquidez y solvencia derivados de la tenencia de bonos del gobierno norteamericano, lo que reaviva el debate sobre la urgencia de modelos de pronóstico más eficientes. Es importante recordar que los bonos del tesoro, considerados de bajo riesgo, generan un rendimiento fijo que, al ser superado por la inflación, erosionaba el margen financiero de los bancos. Este margen se calcula entre la tasa que pagan a sus depositantes y la que obtienen por sus inversiones en estos bonos. En este escenario, los modelos de pronóstico basados exclusivamente en indicadores financieros fracasaron en detectar la problemática descrita en el análisis de riesgo que el propio banco expuso en su informe anual, pocos meses antes de su colapso. La combinación de ambas fuentes de información, es decir, los datos provenientes de los indicadores financieros y la información textual que señala los riesgos inherentes a cada institución bancaria, ha permitido el desarrollo del Modelo de quiebra bancaria, integración de indicadores financieros con informes de riesgos regulatorios. El propósito de este modelo es ofrecer herramientas de pronóstico que fortalezcan la supervisión financiera. Tradicionalmente, la supervisión bancaria en Estados Unidos, y en la mayoría de los sistemas bancarios a nivel global, se ha apoyado en el modelo CAMELS. Este acrónimo en inglés evalúa el desempeño de la Capitalización, Activos, Administración (Management), Utilidades (Earnings), Liquidez y Sensibilidad al riesgo, a través de indicadores contables. Dicho enfoque, en constante evolución desde los años sesenta, ha sido empleado por las autoridades supervisoras y los componentes de la red de seguridad bancaria durante más de cuatro décadas. En México, esta labor es desempeñada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Sin embargo, la principal deficiencia de estos modelos radica en su perspectiva retrospectiva, dado que la información de los estados financieros permite diagnosticar eventos que ya se han materializado en la contabilidad de los bancos. El nuevo modelo propuesto complementa los indicadores CAMELS mediante el análisis de texto, empleando técnicas de Machine Learning. Este modelo posibilita el escrutinio de los informes regulatorios de riesgo a través de la frecuencia con la que se repiten ciertas palabras en cada informe. Dichas palabras se agrupan por temas, y cada tema se transforma en una variable predictiva de quiebra. El elemento clave reside en la sección 1A del informe de riesgos, contenida en el formulario 10-K que las entidades públicas en Estados Unidos están obligadas a presentar desde 2005. Este requisito fue reforzado por la Ley Dodd-Frank de 2010, como respuesta a la crisis bancaria de 2008. El informe mencionado se elabora siguiendo las directrices de la autoridad reguladora de bancos en su rol de intermediarios financieros y emisores de valores en Estados Unidos (SEC). Constituye una fuente invaluable de información, ya que allí los bancos detallan sus vulnerabilidades al finalizar cada ejercicio fiscal. Para comprender este modelo integral, podemos trazar una analogía con una consulta médica. Un doctor no se limita a examinar los análisis de sangre de un paciente; también le indaga sobre sus síntomas. Si un paciente menciona repetidamente términos como 'calorías', 'peso' y 'dieta', el médico asociará estas palabras con un riesgo metabólico. El modelo se desarrolló utilizando datos de 13 de los 221 bancos que quebraron en Estados Unidos entre 2011 y 2024, aquellos que cotizaban en bolsa y cuyos informes de riesgo eran públicamente accesibles. El análisis de estos informes ha identificado cinco ejes temáticos recurrentes en las declaraciones de los bancos que se perfilan como variables predictivas de quiebra. El riesgo de crédito emerge como el tema de mayor relevancia, abarcando el 25% del contenido temático analizado en los informes. Posteriormente, se encuentra el riesgo regulatorio y los requerimientos de capital, que reflejan el impacto de las modificaciones legislativas en el ámbito financiero, representando el 12% del contenido temático analizado





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