Nuevos proyectos de hoteles en Guanajuato representarán una gran inversión en infraestructura turística

La Secretaría de Turismo de Guanajuato anunció que cinco nuevos proyectos de hoteles en diferentes municipios representarán una gran inversión en infraestructura turística. La inversión privada fortalecerá la competitividad del estado a través de la infraestructura y permitirá que cada vez más empresas lleguen para instalarse en diferentes municipios.

La Secretaría de Turismo de Guanajuato informó que cinco nuevos proyectos de hoteles en diferentes municipios representarán una gran inversión en infraestructura turística. La inversión privada fortalecerá la competitividad del estado a través de la infraestructura y permitirá que cada vez más empresas lleguen para instalarse en diferentes municipios.

La secretaria de Turismo, en diálogo con Vida Pública, sostuvo que la infraestructura turística, compuesta por hoteles, carreteras y restaurantes, es fundamental para la competitividad del estado en el turismo. Además, la secretaria apostó por la capacitación y profesionalización del sector y adelantó que pronto se conocerán noticias sobre la llegada de nuevas empresas a Guanajuato





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