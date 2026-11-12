NVIDIA: Escándalo de Jensen Huang con Kimberly Powell Impacta Valor Bursátil

El reporte sobre la presunta relación entre Jensen Huang y la ejecutiva Kimberly Powell provoca volatilidad en NVIDIA. Análisis del impacto financiero y las respuestas internas de la compañía.

El escrutinio público sobre NVIDIA se intensifica con la confirmación de nuevos detalles sobre la vida privada de su director ejecutivo, Jensen Huang. Este miércoles 11 de noviembre 2026, surgieron informes que vinculan al líder de la compañía con Kimberly Powell, una ejecutiva de alto nivel en la organización con sede en Santa Clara, California. Estas revelaciones suman otro capítulo a las críticas que enfrenta la firma desde que se hizo pública una presunta relación extramarital previa con Alice Huang.

Detalles de la Relación y Denuncias Internas

Jensen Huang enfrenta una auditoría interna impulsada por la junta directiva de la empresa para evaluar la gravedad de estas situaciones personales. La investigación cuenta con el apoyo de un despacho de abogados independiente que busca determinar si existen violaciones a los códigos de conducta corporativo. Según fuentes citadas en los informes, cinco exempleados habrían confirmado la existencia de la relación entre Huang y Powell, aportando credibilidad a las acusaciones iniciales.

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La investigación señala específicamente un encuentro registrado en un hotel de San José durante una conferencia corporativa en marzo. Se afirma que existe material audiovisual que supuestamente documenta el encuentro entre ambos en dicho establecimiento. Estos detalles han servido como el detonante principal para el actual escándalo, exacerbando las preocupaciones sobre la disciplina y la ética dentro de la alta dirección de NVIDIA.

Perfil y Trayectoria de Kimberly Powell

Kimberly Powell ocupa el cargo de Vicepresidenta de Salud y Ciencias de la Vida dentro de la estructura organizativa de NVIDIA. En esta posición, lidera el negocio de salud de la compañía, gestionando plataformas de hardware y software diseñadas específicamente para la Inteligencia Artificial. Sus responsabilidades incluyen el desarrollo y promoción de BioNeMo, una herramienta clave utilizada para el descubrimiento de fármacos y la analítica de salud avanzada.

La ejecutiva tiene una trayectoria sólida que se remonta a su ingreso en 2008, año en que trabajó para posicionar las GPU como plataforma de aceleración para equipos de imagenología médica. A lo largo de los años, ha dirigido negocios de investigación y educación superior, además de impulsar miles de startups de inteligencia artificial a nivel mundial. Estudió Ingeniería Eléctrica con concentración en Ingeniería en Computación por la Universidad Northeastern, previa experiencia en Planar Systems y DOME Imaging Systems.

Impacto Financiero y Reacción del Mercado

Las acciones de NVIDIA han registrado una caída considerable debido a la acumulación de escándalos, llegando a cotizar a 167.35 dólares por acción. Esta volatilidad ha resultado en la pérdida de más de 400 mil millones de dólares en valor de mercado, un descenso significativo que refleja la desconfianza de los inversores. La caída ha provocado que la compañía descendiera al tercer lugar entre las empresas con mayor capitalización bursátil a nivel mundial.

El contexto actual es más complejo debido a que NVIDIA ya enfrentaba presiones por la revelación previa sobre una supuesta conexión entre Jensen Huang y Alice Huang. Alice Huang ha sido señalada como una supuesta espía china vinculada a los servicios de inteligencia de ese país. Esta capa adicional de controversia geopolítica y personal ha creado un escenario de riesgo operativo y reputacional que la junta directiva debe gestionar con urgencia.

Decisiones Futuras de la Junta Directiva

La junta directiva de NVIDIA se encuentra reunida activamente para definir el rumbo futuro de la organización y la permanencia de Jensen Huang en su cargo. Las fuentes indican que se está debatiendo seriamente la posibilidad de destituir al director ejecutivo como consecuencia directa de estos escándalos recurrentes. La decisión final dependerá de los resultados de la auditoría independiente y del impacto continuo en las relaciones con inversionistas y socios globales.

El panorama podría empeorar si se confirman las acusaciones y se determinan responsabilidades por parte de la alta dirección. La gestión de la crisis no solo implica decisiones sobre el liderazgo humano, sino también la restauración de la confianza en el mercado de valores. NVIDIA, conocida por su liderazgo en chips para inteligencia artificial, debe navegar este periodo de incertidumbre manteniendo su compromiso operativo mientras resuelve estas disputas internas de alto perfil.