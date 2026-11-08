NVIDIA investiga espionaje contra su CEO Jensen Huang por lazos con China

NVIDIA inicia investigación independiente sobre espionaje estatal contra Jensen Huang, quien reconoce una relación con una ejecutiva ligada al Ministerio de Seguridad Estatal de China.

La corporación tecnológica NVIDIA ha anunciado oficialmente el inicio de una investigación interna e independiente dirigida a su director general, Jensen Huang. Este anuncio llega tras reportes periodísticos que vinculan al ejecutivo con una presunta actividad de espionaje de inteligencia extranjera. La empresa, actualmente la segunda más valiosa del mundo, prioriza la seguridad económica y nacional de Estados Unidos en este proceso de revisión.

Origen del Espionaje y Enlace con China

La investigación se desencadenó después de que servicios de inteligencia de Estados Unidos identificaran vínculos entre Jensen Huang y la ejecutiva Alice Huang. Ella dirige Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que figura como uno de los principales clientes de chips de NVIDIA a nivel global. Las agencias federales encontraron evidencia de que Alice Huang mantiene relaciones con el Ministerio de Seguridad Estatal de China, entidad acusada de realizar labores de espionaje de alto nivel.

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Confesión y Aceptación del CEO

Jensen Huang confirmó en un comunicado público su relación extramarital con Alice Huang. El CEO afirmó que no ha comprometido secretos de seguridad nacional ni propiedad intelectual de NVIDIA, aunque aceptó que su conducta no cumplió con los estándares esperados. Se comprometió a cooperar plenamente con el consejo de administración y a trabajar para recuperar la confianza de la comunidad empresarial y sus accionistas.

Composición del Comité Investigador

El Consejo de Directores de NVIDIA ha designado a un comité formado exclusivamente por miembros independientes para supervisar la investigación. Esta entidad contará con la asistencia de un fiscal externo especializado para garantizar la imparcialidad del proceso. La junta directiva declaró que, aunque no existen motivos para creer que se hayan filtrado secretos de seguridad, se examinará toda la información disponible.

Impacto en la Operación y el Mercado

A pesar de la gravedad de las acusaciones, NVIDIA mantuvo sus operaciones comerciales habituales mientras se desarrolla la investigación. La compañía continúa centrada en sus planes de distribución de unidades de procesamiento gráfico para centros de datos de inteligencia artificial. Los inversores y socios internacionales esperan actualizaciones periódicas para determinar el alcance real del compromiso corporativo y político.

Próximos Pasos y Declaraciones Oficiales

NVIDIA indicó que proporcionará más actualizaciones a medida que la investigación avance. Jensen Huang ha solicitado que la privacidad de su familia sea respetada, destacando que ellos no tienen responsabilidad alguna en sus decisiones personales. La empresa reafirma su compromiso con proteger la identidad de NVIDIA y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos durante este periodo de auditoria interna.