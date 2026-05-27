Nvidia planea invertir 150,000 millones de dólares al año en Taiwán, centro mundial de fabricación tecnológica

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, anunció este miércoles que la empresa de semiconductores planea invertir alrededor de 150,000 millones de dólares al año en Taiwán, calificándolo como el centro mundial de fabricación tecnológica durante mucho tiempo. Huang también reveló que Nvidia gastaba unos 10,000 o 15,000 millones de dólares al año en Taiwán hace cuatro o cinco años, y ahora gastamos 100,000 millones, y vamos a llegar a los 150,000 millones de dólares al año en Taiwán.

El director ejecutivo de Nvidia dijo este miércoles que la empresa de semiconductores tiene previsto invertir alrededor de 150,000 millones de dólares al año en Taiwán , calificándolo como el centro mundial de fabricación tecnológica durante mucho tiempo.

Hace cuatro o cinco años, Nvidia gastaba unos 10,000 o 15,000 millones de dólares al año en Taiwán, y ahora gastamos 100,000 millones, y vamos a llegar a los 150,000 millones de dólares al año en Taiwán, según Huang. No proporcionó un plazo concreto sobre el número de años que la empresa tiene previsto invertir 150,000 millones de dólares.

Nvidia también ayudará a la empresa más valiosa del mundo a reforzar sus alianzas con otros socios fabricantes, que desempeñan un papel clave en la construcción de servidores e infraestructura de IA. Taiwán está en pleno auge y Nvidia tiene previsto contratar a 4,000 personas en las nuevas instalaciones.

Huang emigró a Estados Unidos a los nueve años y goza de una especie de estatus de estrella de rock en Taiwán, donde se sigue de cerca cada uno de sus movimientos





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