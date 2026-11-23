Nvidia confirma la vuelta de Jensen Huang a la dirección ejecutiva por unanimidad, asegurando que no hay riesgos para la seguridad nacional tras escándalo personal.

La firma tecnológica Nvidia anunció la restitución inmediata de Jensen Huang en su posición de presidente y director ejecutivo (CEO). Esta decisión llega casi dos semanas después de que el líder presentara su renuncia debido a controversias personales que involucraban relaciones extramaritales y vínculos con una supuesta espía.

Respaldo Unánime y Aprobación Gubernamental

El Consejo de Administración de Nvidia votó por unanimidad para devolver a Huang al cargo más alto de la organización. En un comunicado oficial, la directiva destacó que consideraban a Jensen Huang como la persona idónea para liderar la compañía en este momento crítico. Esta decisión se tomó tras mantener conversaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para evaluar posibles implicaciones de seguridad.

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Tras dichos intercambios con las autoridades federales, se determinó que el regreso de Huang a la dirección no representaba ningún riesgo para la seguridad nacional. El gobierno estadounidense dio su visto bueno a la continuidad del liderazgo de Huang, lo que permitió a la junta directiva proceder con la reintegración formal sin retrasos adicionales ni condicionantes de seguridad pendientes.

Gestión Transitoria y Agradecimientos Institucionales

El comunicado oficial de Nvidia agradeció explícitamente a Colette Kress por su excelente labor desempeñada como Directora Ejecutiva interina durante el período de ausencia de Huang. Se confirmó que Colette Kress continuará ejerciendo sus funciones como Directora Financiera de la empresa mientras asume la responsabilidad temporal de la presidencia ejecutiva.

La empresa destacó la estabilidad proporcionada por la gestión transitoria de Kress, asegurando que la transición de poder se ha llevado a cabo con total normalidad operativa. Esta continuidad en la alta dirección financiera garantiza que las responsabilidades contables y estratégicas de Nvidia se mantengan bajo supervisión experta sin interrupciones en la cadena de mando corporativa.

Compromiso Renovable de Liderazgo Ejecutivo

Jensen Huang expresó que es un honor regresar a la empresa, asumiendo la responsabilidad con lo que describió como la mayor humildad y un compromiso renovado hacia sus objetivos corporativos. El CEO subrayó su intención de liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial, enfatizando su visión a largo plazo para el sector.

Además de agradecer a la Junta Directiva por su confianza incondicional, Huang hizo un reconocimiento especial a sus empleados, accionistas, líderes de la industria y socios globales por el extraordinario apoyo recibido. El directivo también agradeció el amor y respaldo de su familia, declarando estar ansioso por volver al trabajo y retomar las operaciones diarias con energía renovada.

Cooperación Plena con la Investigación en Curso

El anuncio corporativo reiteró que Jensen Huang seguirá colaborando activamente con la investigación iniciada por su presunto involucramiento con una espía. El Consejo de Administración confirmó que el comité interno encargado de los hechos concluirá su trabajo pronto, manteniendo el rigor en la evaluación de las conductas sospechosas.

El Sr. Huang apoyó plenamente la investigación y se comprometió a cooperar de manera total con ella durante su duración. Esta postura de transparencia busca aclarar cualquier irregularidad mientras se mantiene la confianza de los mercados financieros y la comunidad tecnológica en la integridad del liderazgo de Nvidia.