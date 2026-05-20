Nvidia, fabricante de chips reconocido por sus tecnologías de aprendizaje automático y visión por computadora, superó los 5 billones de dólares en valor de mercado en una jornada bursátil, superando los récords y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, con ganancias por acción ajustadas de 1.87 dólares para el período fiscal iniciado el 22 de mayo.

El fabricante de chips, evalúado en más de 5 billones de dólares y la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, se considera como un termómetro de la industria de Inteligencia Artificial (IA).

Nvidia supera los 5 billones de dólares y se consolida como la empresa más valiosa del mundo, con ganancias por acción ajustadas de 1.87 dólares, frente a los 1.59 dólares del año anterior. Los beneficios por acción ajustados alcanzaron 75,200 millones de dólares, un 21% más que en el trimestre anterior y un 92% más que hace un año





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