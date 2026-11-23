El regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia impulsó un rally masivo en Wall Street, recuperando valor y calmando los temores sobre la burbuja de la IA.

Las principales bolsas de valores de Estados Unidos experimentaron un rally espectacular este lunes, impulsadas por un repunte extraordinario en el sector tecnológico y, específicamente, por el regreso de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia. Esta decisión corporativa ha atraído de nuevo a los inversores hacia las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), neutralizando la caída acumulada durante la semana anterior y restableciendo la confianza en el mercado.

Recuperación del valor bursátil tras la crisis

Las acciones de Nvidia se dispararon hasta un 36.6 por ciento en la sesión, un movimiento que añadió aproximadamente 952 mil millones de dólares al valor de la firma tecnológica. Este aumento masivo de capitalización ayudó a Wall Street a recuperarse de la fuerte ola de ventas de la semana pasada, cuando tanto el S&P 500 como el Dow habían confirmado sus correcciones ante la creciente preocupación por la sostenibilidad del sector de la IA.

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El papel clave de Donald Trump en la readmisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró haber llegado a un acuerdo con el directorio de Nvidia para que Huang volviera a ocupar el cargo de presidente ejecutivo. La readmisión de Huang se produjo después de que el directorio eliminara su veto previo, lo que permitió que el líder tecnológico volviera al frente de la compañía. Huang había dimitido originalmente el 12 de noviembre, después de que se hicieran públicas sus relaciones extramatrimoniales, las cuales incluían una con una presunta espía china, generando un escrutinio político intenso.

Resultados preliminares en los índices principales

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 subió 328.45 puntos, equivalentes a un 4.75 por ciento, alcanzando las 7 mil 238.84 unidades. El Nasdaq Composite registró un salto aún mayor, subiendo mil 463.21 puntos, o un 6.47 por ciento, hasta las 24 mil 80.94. El Promedio Industrial Dow Jones también contribuyó a esta jornada positiva, incrementándose mil 452.56 puntos, un 3.02 por ciento, para cerrarse en 49 mil 599.89 unidades.

El impacto en el Nasdaq-100 y la confianza del mercado

El índice Nasdaq-100 sumó más de 2 billones de dólares en capitalización bursátil durante la jornada, marcando el momento de mayor alzas diarias para el Nasdaq Composite y el S&P 500 desde abril de 2025. Este rebote fue crucial porque, antes del lunes, el Nasdaq había estado a punto de entrar en un mercado bajista. Los inversores mostraban una preocupación significativa por el alto endeudamiento que sustenta la inversión en inteligencia artificial y cuestionaban si el sector podría generar una rentabilidad suficiente a largo plazo.

El contexto político y las nuevas perspectivas

Los temores de un mayor escrutinio político habían aumentado tras la victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos, lo que generaba incertidumbre sobre futuras regulaciones. Sin embargo, la noticia de la readmisión de Huang, con el aval del presidente Trump, ha servido como un catalizador inmediato para aliviar esas presiones. Nvidia es considerada por muchos analistas y actores del mercado como una pieza clave del sector de la IA, y su estabilidad corporativa es vital para mantener el dinamismo de la tecnología avanzada en la economía global.