NVIDIA y TSMC unen fuerzas para proteger los chips del futuro con encriptación cuántica

NVIDIA y TSMC están desarrollando un método de encriptación resistente a ataques cuánticos (QKRW) para proteger los datos en la producción de chips. Las pruebas están en marcha en una línea de producción de computación cuántica en Taiwán, con la esperanza de implementar esta tecnología en centros de datos el próximo año. El sistema combina encriptación clásica con algoritmos resistentes a cuántos, anticipándose a la amenaza de hackers cuánticos que podrían violar la seguridad de los datos en un abrir y cerrar de ojos.

NVIDIA y TSMC, las dos empresas más importantes del mundo de los chips, están trabajando en una tecnología de encriptación cuántica que podría cambiar todo.

Según informó NVIDIA en su blog, esta nueva protección, llamada quantum-resistant key wrapping (QKRW), está siendo probada en una línea de producción de computación cuántica en Taiwán y podría llegar a los centros de datos en 2025. La idea es proteger los datos de los hackers cuánticos, que podrían robar información en menos de un segundo si las computadoras cuánticas alcanzan el nivel de potencia necesario.

Aunque el estándar todavía está en desarrollo, NVIDIA y TSMC están liderando el camino con un sistema que combina encriptación clásica y resistente a cuántos para garantizar que los datos sean seguros, sin importar el hardware de la competencia o los ataques futuros. Si el algoritmo final de NIST se alinea con lo que están haciendo estas compañías, el futuro de la seguridad en la nube podría estar más cerca de ser indestructible.