OAJ rechaza indemnizaciones a 93 exjuzgadores sin explicar el motivo y se intensifican protestas

El Órgano de Administración Judicial notificó a noventa y tres exmagistrados que sus pagos no cumplen con el Décimo Transitorio de la reforma judicial, sin precisar el requisito faltante, lo que ha desencadenado nuevas movilizaciones en la Ciudad de México.

Fuentes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) confirmaron a Proceso que recientemente el organismo notificó a noventa y tres exjuzgadores federales que sus solicitudes de indemnización no cumplían con los requisitos establecidos en el Décimo Transitorio de la reforma judicial , aunque no precisó cuál de los dos supuestos contemplados en el artículo era el incumplido.

El OAJ, sin ofrecer mayor explicación, rechazó el pago de las pensiones a estos exmagistrados, a pesar de que la Constitución garantiza su derecho a un resarcimiento económico cuando abandonan sus cargos por declinar su candidatura o al no ser electos. Desde la toma de posesión, el 1 de septiembre de 2025, de los nuevos jueces electos por voto popular, los magistrados y jueces que quedaron fuera del proceso electoral han denunciado reiteradamente la falta de una fecha clara para la liquidación de sus prestaciones.

Las protestas se han intensificado durante las últimas semanas, con concentraciones frente al edificio del OAJ, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras dependencias del Poder Judicial de la Federación, donde los afectados exigen que se respeten los pagos previstos en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional de 2024. El mencionado artículo dispone que los magistrados y jueces que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electos tendrán derecho a percibir una suma equivalente a tres meses de salario integrado más veinte días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes, los cuales deben financiarse con recursos federales al momento de su retiro.

Sin embargo, la notificación enviada por el Secretario Ejecutivo de Administración del OAJ, Juan Carlos Zamora García, se limitó a indicar que, con base en las constancias disponibles, no se advirtió la actualización de los supuestos exigidos en el transitorio, sin especificar si el incumplido era la falta de declinación o la no elección. Esta falta de claridad ha sido calificada por los exjuzgadores como una práctica que los deja en estado de indefensión, pues no se les brinda la oportunidad de subsanar la supuesta carencia ni se les explica la causa del rechazo.

Julia María del Carmen García González, magistrada en retiro y directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, señaló que cada vez que los exjuzgadores protestan, el OAJ procesa algunos pagos, pero el proceso sigue siendo irregular y arbitrario. Según declaraciones de los representantes de los exmagistrados, el OAJ asegura que no tiene pendiente ningún pago de indemnización y considera concluido el asunto.

No obstante, los manifestantes sostienen que la negativa del organismo es injustificada y contraviene el mandato literal del Décimo Primer Transitorio, que indica que la aplicación de la norma debe ser literal y sin interpretaciones divergentes. En entrevista, una exmagistrada participante en las concentraciones del 25 de mayo enfatizó que el acto de autoridad debe acompañarse de una explicación suficiente para que los destinatarios puedan ejercer su defensa, y que la falta de respuesta concreta vulnera sus derechos constitucionales.

La controversia sigue abierta, y los exjuzgadores anunciaron que mantendrán sus protestas hasta obtener una respuesta clara y el pago de sus indemnizaciones





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