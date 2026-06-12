Oaxaca implementa el primer Plan Estatal de Búsqueda de Personas en el Sur-Sureste

Oaxaca se convirtió en el primer estado de la región Sur-Sureste y el tercero a nivel nacional en aprobar un Plan Estatal de Búsqueda de Personas. El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la instalación del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda, destacando el compromiso con los derechos humanos y la coordinación interinstitucional. El plan, construido con la participación de colectivos y familiares, establecerá mecanismos de búsqueda, identificación y certeza jurídica, según informó Michel Julián López, titular de la Comisión. Representantes de la ONU resaltaron la importancia de la participación ciudadana y la voluntad política en esta iniciativa.

Oaxaca se convirtió en el primer estado de la región Sur-Sureste, y el tercero a nivel nacional, en contar con un Plan Estatal de Búsqueda de Personas.

Este instrumento fue aprobado durante la instalación del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, evento encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz. La ceremonia contó con la presencia de colectivos de búsqueda, dependencias estatales y federales, así como organismos autónomos. El gobernador destacó que el Plan representa un paso importante para coordinar tareas interinstitucionales, garantizar los derechos humanos y atender el dolor de las familias.

Subrayó el compromiso de su administración para construir un Oaxaca más justo, con instituciones fortalecidas para la búsqueda de desaparecidos. Por su parte, Michel Julián López, titular de la Comisión Estatal, explicó que el Plan es la hoja de ruta que guiará a las instituciones ante la problemática de las desapariciones. Su elaboración incluyó mesas de trabajo con colectivos, el Consejo Ciudadano y familiares, lo que le otorga sustentabilidad, legalidad y legitimidad social.

El documento mejorará la coordinación entre autoridades, consolidará mecanismos de identificación humana, establecerá acciones de búsqueda en vida y en territorio, y brindará certeza jurídica a las acciones. Alan García Campos, Oficial en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la instalación como un día importante por reconocer la voluntad política y el liderazgo estatal. Destacó que el esfuerzo adquiere mayor relevancia al surgir de la participación y diálogo entre familiares, colectivos y autoridades.

Resaltó que la participación ciudadana es fundamental para generar confianza en las instituciones





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