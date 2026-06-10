Oaxaca reporta 34 casos de gusano barrenador en humanos; autoridades advierten sobre riesgos de automedicación

Un brote de miasis cutánea causada por la larva Cochliomyia hominivorax afecta a varias regiones de Oaxaca. Las autoridades sanitarias instan a buscar atención médica profesional y no automedicarse, además de reforzar medidas de higiene y protección personal para prevenir nuevas infecciones.

El estado de Oaxaca ha reportado un total de 34 casos confirmados de gusano barrenador en humanos, según informaron autoridades sanitarias al cierre de la semana epidemiológica número 22.

Los casos se han distribuido en municipios de las regiones de los Valles Centrales, Mixteca y Sierra de Flores Magón, lo que ha encendido las alertas en el sector salud local. La parasitosis está causada por la larva Cochliomyia hominivorax, un agente que puede infestar tejidos vivos, tanto de animales como de personas, generando lesiones cutáneas de carácter severo que, en algunas ocasiones, comprometen zonas particularmente sensibles del cuerpo como los ojos, la nariz, el oído e incluso el tracto gastrointestinal.

Ante este escenario, las autoridades han hecho un llamado urgente a la población para que, en caso de presentar síntomas compatibles con una infección por este parásito, se abstengan de recurrir a la automedicación y, por el contrario, acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana a su domicilio. Las recomendaciones preventivas emitidas por las instancias de salud incluyen medidas de higiene personal como lavarse las manos antes y después de manipular cualquier herida, mantener las lesiones limpias, cubiertas y bajo observación constante, así como el uso de ropa protectora como camisas de manga larga, pantalones gruesos y calcetines para reducir el riesgo de exposición, especialmente en zonas rurales o de mayor incidencia





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