Oaxaca se ve inmersa en una creciente crisis docente: la CNTE y su conflicto con el Estado

El conflicto entre la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno municipal de Oaxaca avanza, con manifestaciones, propaganda y acusaciones de represión. La CNTE, liderada por Yenny Aracely Pérez Martínez en la sección 22, sigue bloqueando calles y buscando una solución a la crisis educativa del estado, mientras la administración local se enfrenta a las demandas de los maestros en la capital. La situación pone de relieve la tensión política y social de la ciudad y la urgencia de un diálogo.

En los últimos días la ciudad de Oaxaca se ha convertido en un escenario de continuas confrontaciones entre la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) y las autoridades municipales.

En la segunda semana de la manifestación, los docentes de la sección 22 se han convertido en el centro de las tensiones, reportándose una serie de incidentes que han escalado el conflicto. En la madrugada del día de la manifestación se difundió una propaganda que la CNTE describía como una de base documental, con la frase 'Acciones contundentes contra la represión', mientras que un grupo de estudiantes también propagó un mensaje en el que se indica 'Que si no hay solución, no rodará el balón', en una alusiva a la organización del Futbol Mundial que tiene previsto iniciar el próximo 11 de junio.

La logística de la manifestación y el contenido mostrado apuntan a una estrategia más amplia de la CNTE para suprimir la presión comunicacional del gobierno municipal y generar presión sobre la ciudad. La negociación que estuvo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación parece no haber dado resultado concretamente, de acuerdo con la dirigencia de la sección 22 encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez, quien confirmó que el traslado del conflicto no estaba encaminado a llegar a un acuerdo con el gobierno municipal.

En esta condición la CNTE llevó a cabo la denuncia y el reclamo de sus demandas, mientras que en la mañana pasó la misma acusando al gobierno municipal de la magnitud de la represión que se vivió el pasado martes. El bloqueo de carreteras sacó de la ciudad a un número de familias que se encontraba en temores por su seguridad al no poder se ver el acceso a la ciudad para participar de una protesta.

Mientras tanto, los docentes mantienen su postura de oposición tanto a la privacidad del gobierno municipal como al manejo de la administración pública en la nave pública. La CNTE la mantiene el centro de la capital de Oaxaca, donde se extienden en torno a 30 calles surcos de la protesta, en un conflicto no sin precedentes y sin relatos negativos comunes aunque no se tiene una opinión coherente de la dirección de la protesta.

La organización reciente de la manifestación es una de las más grandes de la historia de la ciudad, y su impacto se extiende a la comunidad local, solicitando la intervención de la organización, el poder nacional y también de la industria de manera sólida y cohesionada. La gente ha dicho que en las escuelas se siente una pérdida de ideas, de medios y de la capacidad de crear una relación de trabajo que sea necesaria para completar la acción educativa.

La CNTE llama a instar a la participación y a la presencia de las mismas principal que basada en las parlas de la Asociación de Trabajadores del mismo movimiento, con el objetivo de que se pueda lograr una solución que no se lave de la orden que hace el gobierno municipal





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