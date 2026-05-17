Obispo de Cuernavaca denuncia cobro de extorsiones a familias por habitar sus viviendas en Morelos

Monseñor Ramón Castro Castro alerta sobre la crueldad del crimen organizado en Morelos, denunciando que se cobra derecho de piso a familias solo por vivir en sus casas y criticando la manipulación de datos oficiales de seguridad.

El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, ha alzado la voz para denunciar una situación alarmante y sin precedentes en el estado de Morelos .

Durante la celebración de la 12ª Caminata por la Paz, el jerarca católico expuso que las células del crimen organizado han escalado su nivel de violencia y crueldad, llegando al extremo de imponer el denominado derecho de piso a familias humildes. Lo más impactante de esta denuncia es que estas cuotas no se exigen a cambio de protección para negocios o comercios, sino que se obliga a los ciudadanos a pagar simplemente por el hecho de habitar en sus propias viviendas.

En el poblado de Huautla, ubicado en el municipio de Tlaquiltenango, esta práctica se ha vuelto una herramienta de terror para apropiarse del territorio mediante la amenaza y el miedo, despojando a las personas de la tranquilidad en el lugar que consideran su hogar y vulnerando la propiedad privada de los más desfavorecidos. La crisis ha impactado profundamente la estructura social y espiritual de las comunidades locales.

El Obispo destacó que el acoso criminal ha sido tan severo que el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, en la localidad de Huautla, se vio obligado a abandonar la zona de manera urgente tras recibir amenazas directas contra su vida. Este hecho ha dejado a una población ya vulnerada por la pobreza y la migración en un estado de total desamparo.

Sin un pastor que los guíe, los habitantes no cuentan con quien celebrar la eucaristía, acompañar a los enfermos en sus momentos finales o bautizar a los recién nacidos. Castro Castro señaló que el crimen organizado no solo busca el beneficio económico a través de la extorsión, sino que intenta borrar cualquier rastro de esperanza y presencia divina en la vida de los marginados, apagando la última luz de fe que les quedaba en medio de la desesperación.

Apoyándose en cifras oficiales, el prelado presentó un panorama desolador sobre la situación de seguridad en la entidad. Morelos se posiciona en el primer lugar nacional en percepción de inseguridad, con un noventa por ciento de la población viviendo bajo el yugo del miedo constante.

Además, el estado lidera los índices de feminicidios en proporción a la población y la violencia política, situándose además en la segunda posición en cuanto a homicidios dolosos. Otra preocupación mayor es el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los carteles a través de redes sociales, fenómeno que se ve potenciado por la alta tasa de deserción escolar en el nivel bachillerato.

El Obispo recordó con dolor el caso de Sandra Luz Rocha Camacho, una activista afroamericana y delegada municipal de Temoac, quien fue asesinada en agosto de 2025 luego de denunciar redes de extorsión, evidenciando la falta de protección real por parte de las autoridades estatales y federales. Finalmente, Monseñor Castro Castro lanzó una crítica frontal contra la administración pública, acusando que los datos oficiales sobre seguridad han sido maquillados y manipulados con el fin de servir a agendas propagandísticas.

Para el jerarca, mentir sobre la realidad social es otra forma de violencia que revictimiza a quienes ya han sufrido pérdidas irreparables. Aseguró que la paz verdadera no se construye con discursos optimistas ni con narrativas diseñadas para tranquilizar superficialmente a la opinión pública, sino con acciones concretas de justicia.

Durante la movilización, donde cientos de personas vestidas de blanco y colectivos de madres buscadoras marcharon hacia la Catedral de Cuernavaca, se exigió el cese inmediato de las extorsiones a transportistas, la erradicación de la impunidad en los feminicidios y un plan real para rescatar a la juventud de las garras de la delincuencia. El llamado final fue a la unidad y a la responsabilidad gubernamental de garantizar la seguridad de cada ciudadano sin distinción





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