Obispo de Irapuato urge a combatir la violencia que afecta a Guanajuato

El obispo Enrique Díaz Díaz pide a las autoridades no ignorar la gravedad de la violencia en la región y exhorta a la ciudadanía a no normalizarla. El religioso asegura que la violencia está afectando a las instituciones educativas, a la vida comunitaria y a la formación religiosa.

El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, hizo un llamado urgente a las autoridades para que no minimicen la gravedad de la violencia que azota a Guanajuato , y exhortó a la ciudadanía a no normalizar la inseguridad que afecta a comunidades enteras.

El prelado advirtió que la violencia se ha convertido en uno de los problemas más serios que impactan la educación, la vida comunitaria y la formación religiosa, afectando directamente a jóvenes, niños, padres de familia y espacios educativos. \u201cTenemos que llegar al fondo de la violencia, que las autoridades hagan su parte, que no manipulen cifras, que no se escondan, que no se acostumbren a que pasan tantas cosas graves y parezca que seguimos como si nada. Ojalá podamos tener esto muy presente\u201d, declaró Díaz Díaz.El obispo lamentó que la sociedad, en muchos casos, muestre indiferencia ante los hechos violentos, lo que genera un preocupante acostumbramiento a la inseguridad. \u201cSobre estos temas de violencia, desgraciadamente cada día escuchamos noticias, escuchamos situaciones y a veces parece que ya nos vamos acostumbrando. En estos días me tocó platicar con una familia y asaltaron a una persona; querían quitársele su teléfono celular y todos los alrededores, según me relató ella, pues como que nomás dijeron alguna palabra. Logró rescatar el teléfono\u201d, compartió.Díaz Díaz insistió en que la lucha contra la violencia debe centrarse en la educación y la formación de las nuevas generaciones, evitando responder con más violencia. \u201cNo podemos acostumbrarnos a la violencia, tenemos que seguir trabajando, luchando por combatirla, no con más violencia. El viernes pasado, en un encuentro de educación, se señaló que la violencia es uno de los problemas graves que están afectando a las escuelas, la catequesis, a los jóvenes, a los niños y a las familias\u201d, expresó. Finalmente, subrayó que la violencia no debe generar desesperanza, sino motivar a exigir a las autoridades acciones concretas. \u201cNo podemos ignorar que está sucediendo la violencia, pero no podemos caer en el pesimismo de decir que no se puede hacer nada\u201d, concluyó





