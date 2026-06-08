Obispo de Orizaba pide dejar de juzgar a los 'enfermos espirituales' y practicar la misericordia

En su homilía durante una eucaristía en la Catedral de San Miguel Arcángel, el obispo Eduardo Cervantes Merino llamó a los fieles a no condenar a quienes se alejan de Dios, sino a comprenderlos y ayudarlos, siguiendo el ejemplo de Jesús que vino a llamar a los pecadores.

Durante la eucaristía celebrada en la Catedral de San Miguel Arcángel, el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino , dirigió un mensaje a los fieles congregados, instándolos a abandonar la práctica de juzgar a aquellas personas que carecen de salud espiritual.

El obispo fundamentó su exhortación en la idea de que quien juzga podría encontrarse en una condición espiritual aún más delicada. En su homilía, destacó que la misa no es un lugar para los perfectos, sino para los enfermos espirituales que buscan sanación.

Haciendo referencia a las palabras de Jesús, recordó que Él no vino a llamar a los justos, entendiendo por ello a aquellos que se consideran buenos y sanos, como los fariseos, sino a los enfermos, es decir, a los pecadores. Explicó que el pecador es aquel que se aleja del mandamiento de Dios, que se distancia de la misericordia hacia el prójimo, que juzga constantemente, que señala y descalifica a quien se equivoca.

Ante esto, el Prelado pidió a la comunidad que, en lugar de condenar, se esforzara por comprender al necesitado, brindarle ayuda y muestras de entendimiento. Subrayó que la vida cristiana no puede considerarse completa si no se ayuda al prójimo, si no se da consejo y apoyo, recordando la frase del profeta: 'Quiero misericordia pero no sacrificios'.

Para finalizar, el obispo solicitó a cada católico que comparta la esperanza, la alegría y el amor con la gente necesitada y enferma en todos los sentidos, llevando así el mensaje de Cristo a quienes más lo requieren





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