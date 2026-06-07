Obispo de Saltillo exhorta a participar y vigilar a autoridades tras elecciones en Coahuila

Monseñor Hilario González García llama a los coahuilenses a votar con responsabilidad, aceptar los resultados y mantener un seguimiento activo de los legisladores electos, priorizando el bien común.

El 7 de junio de este año, los ciudadanos de Coahuila acudieron a las urnas para elegir a sus diputados locales. Ante este importante proceso democrático, el obispo de la Diócesis de Saltillo , monseñor Hilario González García, emitió un llamado a la ciudadanía para que participara activamente, contribuyendo a que la jornada electoral se desarrollara en un clima de civilidad, respeto y armonía.

Como parte de ese exhorto, sacerdotes de diversas parroquias de la diócesis ejercieron su derecho al voto ese mismo domingo, dando un ejemplo de compromiso cívico. El jerarca católico no solo se dirigió a los votantes, sino también a los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales, instándolos a asumir con responsabilidad sus respectivos roles.

Subrayó que todos los actores involucrados deben trabajar para que la elección transcurra en un ambiente de tranquilidad y para fortalecer la calidad de la democracia en la entidad. Monseñor González pidió a la ciudadanía emitir su sufragio de manera libre, informada y consciente, y a aceptar con madurez los resultados, respaldando a quienes resulten electos, más allá de las diferencias ideológicas o partidistas.

En un mensaje que buscaba promover la unidad, dijo: Hoy más que nunca necesitamos construir un país unido. Podemos pensar distinto, provenir de contextos diferentes o tener visiones políticas diversas, pero eso no debe convertirse en motivo de confrontación. Es tiempo de fortalecer la amistad social, la comunión y el trabajo conjunto por el bien de todos.

En otra parte de su intervención, el obispo de Saltillo recordó que quienes aspiran a ocupar un cargo público deben orientar sus decisiones hacia el bien común, la dignidad humana y la atención prioritaria de los sectores más vulnerables. Destacó que los futuros diputados locales tienen la responsabilidad de generar condiciones que amplíen oportunidades para quienes enfrentan mayores carencias, particularmente en temas esenciales como educación, empleo digno y seguridad alimentaria.

Asimismo, mencionó la importancia de la oración permanente por quienes ejercen funciones de gobierno, pues consideró que esto contribuye a construir una sociedad más estable y pacífica. Además de la participación el día de la elección, monseñor Hilario González invitó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes y comprometidos con la vida pública una vez concluido el proceso electoral.

Explicó que la obligación cívica no termina al depositar el voto, sino que debe continuar con el seguimiento constante a las acciones de los funcionarios electos. Pidió exigir transparencia, resultados concretos y rendición de cuentas durante todo el ejercicio de su mandato. Concluyó reiterando que la participación ciudadana es una tarea permanente, que requiere acompañar a las autoridades con responsabilidad y estar atentos a su desempeño para garantizar que cumplan con los compromisos adquiridos durante la campaña.

En resumen, el obispo de Saltillo promovió una visión de democracia participativa, donde el voto es solo el inicio de un involucramiento continuo de la sociedad en los asuntos públicos, siempre guiado por la búsqueda del bien común y el fortalecimiento de la convivencia pacífica





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