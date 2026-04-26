Obispo de Saltillo llama a políticos a servir al bien común y anuncia avances en formación sacerdotal

Monseñor Hilario González García exhortó a los aspirantes a cargos públicos a priorizar el servicio al bien común y no la manipulación ideológica. Además, informó sobre la admisión de nuevos candidatos al sacerdocio y el inicio de la Colecta del Buen Pastor.

En el marco de la celebración del Domingo del Buen Pastor, Monseñor Hilario González García , Obispo de la Diócesis de Saltillo , ha realizado un llamado contundente a todos aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos en la entidad.

Ante la inminente apertura del periodo de registros electorales, el líder católico instó a los actores políticos a que sus propuestas se fundamenten en un genuino servicio al bien común, evitando que se transformen en meras ideologías diseñadas para manipular las necesidades y aspiraciones de la población. El Obispo enfatizó la importancia de que la política se convierta en un vehículo para ofrecer horizontes de ideales nobles y constructivos, en lugar de ser utilizada como una herramienta para fomentar la división y la polarización social.

Haciendo eco de los recientes mensajes transmitidos por el Papa Francisco, Monseñor González García subrayó que la verdadera expresión de la caridad cristiana reside en la cercanía y la empatía hacia el pueblo, especialmente para aquellos que han sido investidos con la responsabilidad de representar a la ciudadanía en el ámbito legislativo. Estos representantes, según el Obispo, deben actuar como mediadores honestos y transparentes entre la población y el poder ejecutivo, evitando a toda costa la búsqueda del poder por el simple hecho de acumularlo.

La política, en su esencia, debe estar al servicio de la justicia y la equidad, promoviendo el desarrollo integral de la sociedad y el bienestar de todos sus miembros. Durante su encuentro con los medios de comunicación en el Seminario de Saltillo, el Obispo compartió con entusiasmo las noticias sobre el progreso en la formación de los jóvenes seminaristas locales.

Informó con alegría que tres jóvenes han sido admitidos como candidatos a las órdenes sagradas, lo que representa un paso significativo en su camino hacia el sacerdocio. Además, cinco jóvenes más fueron investidos en el ministerio del lectorado, una etapa crucial en su preparación para el diaconado y, finalmente, el presbiterio.

Este proceso formativo, que se extiende a lo largo de aproximadamente cuatro años en la etapa configurativa, es considerado por la Diócesis como una respuesta esperanzadora a la disminución de vocaciones sacerdotales que ha afectado a la región en los últimos años. Monseñor González García destacó que estos jóvenes se encuentran inmersos en una fase de profunda 'configuración con Jesús Buen Pastor', dedicándose con fervor a sus estudios teológicos con el objetivo de servir a las parroquias de la zona en un futuro cercano.

La Diócesis de Saltillo confía en que estos nuevos vocaciones fortalecerán la presencia de la Iglesia en la comunidad y brindarán un apoyo espiritual invaluable a los fieles. La formación de los futuros sacerdotes se centra en la adquisición de conocimientos teológicos sólidos, el desarrollo de habilidades pastorales y la vivencia de una profunda experiencia de fe.

En el mismo contexto, se dio a conocer el lanzamiento de la campaña de oración por todas las vocaciones sacerdotales y la realización de la tradicional 'Colecta del Buen Pastor' durante el próximo fin de semana. Monseñor González García explicó que los fondos recaudados a través de esta colecta tienen un propósito fundamentalmente preventivo y de seguridad social, ya que se destinan principalmente al sostenimiento de los sacerdotes ancianos y enfermos, así como a la formación continua de aquellos que se encuentran estudiando en instituciones educativas dentro y fuera del país.

La Diócesis de Saltillo ha mantenido históricamente un registro de clérigos mayores que dependen de la solidaridad de la comunidad, debido a que muchos de ellos no cuentan con sistemas de jubilación convencionales. Por lo tanto, la misa dominical en la parroquia de San Patricio, presidida por el padre Juan Carlos Garay, servirá como el punto de partida formal para motivar la generosidad de los habitantes de Saltillo.

Además de la colecta económica, se invita a los fieles a ofrecer oraciones por el bienestar y la perseverancia de los sacerdotes, así como por la multiplicación de las vocaciones sacerdotales en la Diócesis. El Obispo también abordó temas de actualidad, como los retos virales en redes sociales y el debate sobre la eutanasia, reafirmando los principios y valores de la Iglesia Católica





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